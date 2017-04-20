КомиОнлайн

Новости

Четверг, 20 апреля 2017, 11:18
  • 245
  • 0
  • 1

11:18
Власти Коми позовут из-за рубежа образованных бывших соотечественников

Госпрограмма по содействию переселению призвана решить демографические проблемы региона.

Как сообщает пресс-служба главы Коми, республика станет участником госпрограммы по содействию добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. Для этого будет разработана региональная программа.

«Разработка республикой проекта этой программы была признана целесообразной на состоявшемся 28 марта 2017 года совещании у первого заместителя председателя правительства России Игоря Шувалова, – рассказала зампредседателя правительства республики - министр образования, науки и молодежной политики региона Наталья Михальченкова. – Ее основная цель – привлечь высококвалифицированных и молодых специалистов для работы в Коми, улучшить демографическую ситуацию. Для этого нам необходимо определить критерии соответствия соотечественника требованиям региональной программы, а также рассмотреть вопросы финансирования».

Чиновники изучили опыт работы Карелии в этом направлении, который возьмут за основу при разработке республиканского проекта. Министерство труда, занятости и социальной защиты Коми предложили критерии отбора претендентов на участие в программе: наличие среднего профессионального или высшего образования в сфере здравоохранения или образования; наличие квалификации, стажа и опыта работы; свободное владение русским языком; трудоспособный возраст; отсутствие судимости; требование об участии в программе всех членов семьи.

«Также предложено рассмотреть возможность привлекать в страну соотечественников, завершающих образование в федеральных вузах, владеющих русским языком и пока не имеющих опыта работы. Критерий наличия опыта работы требует дополнительного обсуждения», - добавила Н.Михальченкова.

Финансировать программу будут за счет трех действующих в Коми госпрограмм: «Развитие образования», «Развитие здравоохранения» и «Содействие занятости населения». Выделять средства из бюджета сверх этого не придется.

Минтруда Коми обязали сформировать перечень приоритетных вакансий для трудоустройства соотечественников, список мер их соцподдержки, определить муниципалитеты для их вселения. Также ведомству предстоит провести заседание рабочей группы с участием представителей министерства сельского хозяйства и потребительского рынка республики и министерства экономики Коми, на котором обсудят привлечение соотечественников, интересующихся фермерской и предпринимательской деятельности в регионе.

Проект региональной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, должны разработать и представить в Министерство внутренних дел России не позднее 1 июня 2017 года.

*** Программа переселения соотечественников была принята в 2006 году. Сначала она имела определенный срок действия, однако с 2012 года президент подписал указ, сделавший программу бессрочной. Переселенцам были положены подъемные (240 тысяч рублей на главу семьи и по 120 тысяч на каждого ее члена), предоставление жилья и ряд льгот: например, разрешено беспошлинно ввозить свое имущество, компенсируются затраты на проезд и провоз багажа.

Каждый регион отправлял в федеральный центр свои проекты реализации программы. Республике была представлена отсрочка до 2014 года. Дело в том, что компенсации выплачивались бы из федерального бюджета, а остальные вопросы решали засчет региона. В Коми же не хватало жилья для расселения уже живущего в регионе населения. Поэтому было принято решение сначала «отстоять законные интересы жителей Коми».

Фото Владилена Олофинского

«КомиОнлайн»
Версия для печатиВерсия для печати
КомиСыктывкар
Общество
Социум
населениемиграциякадрыДемографияпереселение
Поделиться:
Если вы заметили смысловую, орфографическую, стилистическую или другую ошибку на этой странице, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter. Выделенный текст будет автоматически отослан редактору.
Реклама

Комментарии

Добавить комментарий

Реклама

Видеовзгляд

Поиск работы

Продавец-консультант
Л'Этуаль (Сыктывкар)
от 20000 RUR

Специалист центра обслуживания клиентов
Додо КЦ Сыктывкар (Сыктывкар)
от 18000 до 35000 RUR

Кузовщик-Маляр
БИНОМ (Сыктывкар)

Искать вакансии
Реклама

Календарь

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
Апрель 2017
 
Реклама

Последние комментарии

с.Щельябож:
Тут уже речь идет не о моральном ущербе. - Жителям с семьями надо уезжать из этих сел, переселяться в другие места. - Летом всех детей надо вывезти на море, с родителями конечно же. - Нужны будут деньги на приобретение лекарств.
20.04.2017 - 12:46
Перейти к новости
Антон:
Рассказываю молодому поколению про пивные гонки - не верят!
19.04.2017 - 23:33
Перейти к новости
vika:
ситуация у всех такая - включаешь горячую воду, она сперва бежит холодная пока не нагреется, но счетчик крутится все это время, Почему за эту холодную горячую воду мы должны платить?
19.04.2017 - 15:40
Перейти к новости
местный житель:
Необходимо затребовать возмещения морального ущерба жителям Щельябожа и Кушшора, пусть Лукойл и местные власти ответят за свою халатность и попустительство,Фащенко Галина Васильевна вот теперь ответьте где-же ваши гарантии,которыми вы так круто оперировали на сельских сходах,махали руками на мес
19.04.2017 - 15:32
Перейти к новости
местный житель:
Пора Лукойлу и местным властям уже думать о возмещении морального ущерба местным жителям,жителям Щельябожа и Кушшора за переживания, живём как в жутком триллере, а что будет завтра? Галина Васильевна Фащенко где-же ваши аргументы?
19.04.2017 - 15:18
Перейти к новости

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА №ФС77-58855, выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комуникаций, 28.07.2014

© ООО «Медиа системы», 2006–2017.

При использовании материалов сайта обязательна ссылка на источник. Не предназначено для лиц моложе 18 лет

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика