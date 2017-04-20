Власти Коми позовут из-за рубежа образованных бывших соотечественников

Как сообщает пресс-служба главы Коми, республика станет участником госпрограммы по содействию добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. Для этого будет разработана региональная программа.

«Разработка республикой проекта этой программы была признана целесообразной на состоявшемся 28 марта 2017 года совещании у первого заместителя председателя правительства России Игоря Шувалова, – рассказала зампредседателя правительства республики - министр образования, науки и молодежной политики региона Наталья Михальченкова. – Ее основная цель – привлечь высококвалифицированных и молодых специалистов для работы в Коми, улучшить демографическую ситуацию. Для этого нам необходимо определить критерии соответствия соотечественника требованиям региональной программы, а также рассмотреть вопросы финансирования».

Чиновники изучили опыт работы Карелии в этом направлении, который возьмут за основу при разработке республиканского проекта. Министерство труда, занятости и социальной защиты Коми предложили критерии отбора претендентов на участие в программе: наличие среднего профессионального или высшего образования в сфере здравоохранения или образования; наличие квалификации, стажа и опыта работы; свободное владение русским языком; трудоспособный возраст; отсутствие судимости; требование об участии в программе всех членов семьи.

«Также предложено рассмотреть возможность привлекать в страну соотечественников, завершающих образование в федеральных вузах, владеющих русским языком и пока не имеющих опыта работы. Критерий наличия опыта работы требует дополнительного обсуждения», - добавила Н.Михальченкова.

Финансировать программу будут за счет трех действующих в Коми госпрограмм: «Развитие образования», «Развитие здравоохранения» и «Содействие занятости населения». Выделять средства из бюджета сверх этого не придется.

Минтруда Коми обязали сформировать перечень приоритетных вакансий для трудоустройства соотечественников, список мер их соцподдержки, определить муниципалитеты для их вселения. Также ведомству предстоит провести заседание рабочей группы с участием представителей министерства сельского хозяйства и потребительского рынка республики и министерства экономики Коми, на котором обсудят привлечение соотечественников, интересующихся фермерской и предпринимательской деятельности в регионе.

Проект региональной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, должны разработать и представить в Министерство внутренних дел России не позднее 1 июня 2017 года.

*** Программа переселения соотечественников была принята в 2006 году. Сначала она имела определенный срок действия, однако с 2012 года президент подписал указ, сделавший программу бессрочной. Переселенцам были положены подъемные (240 тысяч рублей на главу семьи и по 120 тысяч на каждого ее члена), предоставление жилья и ряд льгот: например, разрешено беспошлинно ввозить свое имущество, компенсируются затраты на проезд и провоз багажа.

Каждый регион отправлял в федеральный центр свои проекты реализации программы. Республике была представлена отсрочка до 2014 года. Дело в том, что компенсации выплачивались бы из федерального бюджета, а остальные вопросы решали засчет региона. В Коми же не хватало жилья для расселения уже живущего в регионе населения. Поэтому было принято решение сначала «отстоять законные интересы жителей Коми».

Фото Владилена Олофинского