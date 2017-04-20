Что-то с памятью моей стало: жителям Коми расскажут о профилактике когнитивных нарушений

Семейная школа профилактики когнитивных нарушений организуется на базе республиканского врачебно-физкультурного диспансера. Занятия будут вести медицинские психологи, обладающие большим опытом работы с гражданами, у которых есть проблемы с памятью и другие нарушения когнитивных функций, а также с их родственниками.

По информации, представленной в пресс-релизе Минздрава Коми, когнитивные функции мозга – это способность человека понимать, познавать, изучать, осознавать, воспринимать и перерабатывать внешнюю информацию. Это функция центральной нервной системы – высшая нервная деятельность, без которой теряется личность человека.

Нарушения когнитивных функций являются одними из наиболее распространенных неврологических расстройств среди людей пожилого возраста. Наличие таких расстройств и нарушений ухудшает качество жизни, как самого пациента, так и его ближайших родственников.

Зачастую именно на близких людей и родственников ложится бремя заботы и ухода о таком человеке: необходимо следить за тем, чтобы он вовремя поел, принял лекарства, чтобы не вышел на улицу без присмотра, не упал. Еще тяжелее эта ситуация оказывается с моральной точки зрения, когда близкий человек, страдающий нарушением когнитивных функций, перестаёт узнавать людей, становится слишком раздражительным и не принимает помощи и заботы.

«Даже если в вашем окружении и среди близких эта проблема пока не актуальна, то о ней все равно лучше узнать заранее. Нужно знать, как распознать первые весточки проблем с памятью и когнитивным функциями, а также то, как им можно противостоять, как проводить профилактику таких нарушений», - утверждают специалисты республиканского врачебно-физкультурного диспансера.

Школа будет работать с 26 апреля еженедельно по средам с 16:00 до 18:00. На занятиях посетители узнают: как правильно общаться с человеком, имеющим нарушения когнитивных функций; как устроить и обезопасить быт такого человека; на что следует обратить внимание, чтобы предупредить развитие когнитивных нарушений.

Обращаться по адресу: Сыктывкар, улица Куратова, 66, республиканский врачебно-физкультурный диспансер, кабинет 406. Записаться можно в регистратуре учреждения по телефону: 8 (8212) 44-25-53. Занятия проводятся на бесплатной основе. Для записи при себе необходимо иметь паспорт и медицинский полис.

Фото Владилена Олофинского