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Четверг, 20 апреля 2017, 15:00
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15:00
Количество электронных заявлений на средства реабилитации от инвалидов Коми увеличилось в разы

Люди с ограниченными возможностями оценили удобство получения услуг, не выходя из дома.

Более шести тысяч заявлений на получение технических средств реабилитации и выплату компенсаций за самостоятельную покупку изделий поступило в региональное отделение фонда социального страхования Коми от инвалидов в первом квартале этого года. В том числе каждое четвертое заявление подано в электронном виде через единый портал государственных услуг, сообщает пресс-служба ФСС по региону.

«Подвижки существенные, если учесть, что в прошлом году в электронном виде было подано лишь каждое десятое заявление, - отметила начальник профильного отдела регионального отделения ФСС Елена Добровольская. - Приобщение получателей госуслуг к электронным сервисам проводится в рамках проекта электронного правительства России с целью повышения качества услуг гражданам. А удобство получения услуг - важный критерий качества для людей с ограниченными возможностями».

«Когда на днях собралась в фонд с заявлением на компенсацию за самостоятельно купленное кресло-коляску, не знала, что заявление можно подать, не выходя из дома, - рассказала представитель инвалида Анна Моисейкина. - Специалист фонда за считанные минуты помогла зарегистрироваться на портале и объяснила, как в дальнейшем получать услуги через портал. Возможность подавать заявления с домашнего компьютера сэкономит мне массу времени, так как я не только ухаживаю за своим подопечным, но и работаю», - пояснила женщина.

По словам Е.Добровольской, зарегистрироваться на портале можно и самостоятельно. Порядок регистрации размещен на сайте регионального отделения ФСС в разделе «Государственные услуги». Помимо информационной поддержки, специалисты фонда консультируют граждан,  оказывают  практическую помощь для успешного освоения единого портала госуслуг. Ведь увеличение числа обращений через портал подтверждает преимущества услуг в электронном виде, которые делают государственные услуги еще более доступными для инвалидов.

Фото предоставлено пресс-службой  регионального отделения ФСС по Коми

«КомиОнлайн»
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КомиСыктывкар
Общество
Социум
инвалидыГосуслугикомпенсации
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