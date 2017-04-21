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Пятница, 21 апреля 2017, 12:04
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12:04
Пособачились: в Сыктывкаре жертвой конфликта между владельцами овчарок стала кошка

Один из приятелей дал своему алабаю команду «фас».

В дежурную часть полиции Сыктывкара поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что к ним доставлен местный житель с множественными травмами. По предварительным сведениям, у мужчины диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки, перелом костей носа и другие повреждения, сообщает пресс-служба МВД по Коми.

В ходе проверки выяснилось, что приятели, дружба которых завязалась на увлечении собаками крупной породы – овчарок алабай, встретились у одного из них. Вскоре дружеское застолье с употреблением спиртных напитков переросло в конфликт, в результате которого хозяин квартиры предложил гостю покинуть дом. Овчарки молодых людей в это время находились на улице.

Спустя короткое время обиженный гость со своей собакой ворвались в квартиру вновь. Разгоряченный спиртными напитками мужчина неожиданно дал своей собаке команду «фас». При этом в доме находились супруга хозяина квартиры и их пятилетний ребенок. Выполняя команду, надрессированная собака мгновенно накинулась на кошку, появившуюся на пороге комнаты, и разорвала животное. Хозяин жилища, испугавшись за жизнь и здоровье жены и ребенка, видя агрессивно настроенного товарища, силой вытолкал выпившего сыктывкарца вместе с собакой за дверь. Позже гость обратился за помощью к медикам.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливаются подробности произошедшего. Кто из мужчин является потерпевшим в этой ситуации, выяснит следствие.

Фото с сайта pixabay.com

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КомиСыктывкар
Происшествия
Социум
Собакикошкаагрессияссора
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