В Коми повысились тарифы на авиаперелеты внутри республики

На некоторых направлениях стоимость выросла в три с лишним раза.

Министерство строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 20 апреля утвердила два приказа об установлении предельной стоимости перевозки пассажиров и багажа самолетами «Комиавиатранса». После вступления документов силу, тарифы на перелеты внутри республики на одних маршрутах вырастут на 4-5 процентов, на других – в 2-3 раза.

Последний раз тарифы пересматривались в декабре 2015 года, тогда они были повышены на 1-42 процента.

Направление Утвержденный тариф Действующий тариф Тарифы на авиаперевозки самолетами L-410 Сыктывкар – Усинск 16 652 5925 Сыктывкар – Усть-Цильма 4044* 3851 Сыктывкар – Ухта 7494 2294 Сыктывкар – Печора 12104 3627 Сыктывкар – Инта 15114 4442 Сыктывкар – Вуктыл 4198* 3998 Сыктывкар – Кослан 2954* 2813 Сыктывкар – Троицко-Печорск 3574* 3405 Ухта – Вуктыл 2798* 2666 Ухта – Усинск 9188 3627 Тарифы на авиаперевозки самолетами Ebraer Сыктывкар – Усинск 6984 6475 Сыктывкар – Воркута 8864 6238

* речь идет о фиксированных. а не о предельных тарифах

В приказе говорится о предельных максимальных уровнях тарифов на перевозку пассажиров, то есть выше этого размера базовый тариф быть не может (как правило, предприятия именно его и берут за основу, редко используя тариф ниже установленного). В стоимость билета могут также входить различные таксы и сборы: аэропортовый сбор, топливный сбор, сервисный сбор, страховка.

Фото с сайта komiaviatrans.ru