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Пятница, 21 апреля 2017, 12:10
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12:10
В Коми повысились тарифы на авиаперелеты внутри республики

На некоторых направлениях стоимость выросла в три с лишним раза.

Министерство строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 20 апреля утвердила два приказа об установлении предельной стоимости перевозки пассажиров и багажа самолетами «Комиавиатранса». После вступления документов силу, тарифы на перелеты внутри республики на одних маршрутах вырастут на 4-5 процентов, на других – в 2-3 раза.

Последний раз тарифы пересматривались в декабре 2015 года, тогда они были повышены на 1-42 процента.

Направление

Утвержденный тариф

Действующий тариф

Тарифы на авиаперевозки самолетами L-410

Сыктывкар – Усинск

16 652

5925

Сыктывкар – Усть-Цильма

4044*

3851

Сыктывкар – Ухта

7494

2294

Сыктывкар – Печора

12104

3627

Сыктывкар – Инта

15114

4442

Сыктывкар – Вуктыл

4198*

3998

Сыктывкар – Кослан

2954*

2813

Сыктывкар – Троицко-Печорск

3574*

3405

Ухта – Вуктыл

2798*

2666

Ухта – Усинск

9188

3627

Тарифы на авиаперевозки самолетами Ebraer

Сыктывкар – Усинск

6984

6475

Сыктывкар – Воркута

8864

6238

* речь идет о фиксированных. а не о предельных тарифах

В приказе говорится о предельных максимальных уровнях тарифов на перевозку пассажиров, то есть выше этого размера базовый тариф быть не может (как правило, предприятия именно его и берут за основу, редко используя тариф ниже установленного). В стоимость билета могут также входить различные таксы и сборы: аэропортовый сбор, топливный сбор, сервисный сбор, страховка.

Фото с сайта komiaviatrans.ru

Игорь Соколов
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КомиСыктывкарУхтаУсинскПечораВоркутаИнтаВуктылУсть-ЦильмаТроицко-ПечорскКослан
Экономика
Делу время
Авиаперевозкитарифыценыповышение
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Комментарии

ошибка
21.04.2017 - 12:42
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Дворкович предложил ввести для чиновников «право на ошибку» мильярд кудыто дел и что ошибочка вышла я же чиновник могу ошибиться разок

Алексей
21.04.2017 - 14:27
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Желательно еще 50 на 50, звонок другу и помощь зала...

ё
21.04.2017 - 12:44
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ebнyлись совсем

Алексей
21.04.2017 - 14:24
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1
-1
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Добивают малую авиацию... это уже проходили в конце 90-х

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