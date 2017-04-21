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12:10 В Коми повысились тарифы на авиаперелеты внутри республики
На некоторых направлениях стоимость выросла в три с лишним раза.
Министерство строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 20 апреля утвердила два приказа об установлении предельной стоимости перевозки пассажиров и багажа самолетами «Комиавиатранса». После вступления документов силу, тарифы на перелеты внутри республики на одних маршрутах вырастут на 4-5 процентов, на других – в 2-3 раза.
Последний раз тарифы пересматривались в декабре 2015 года, тогда они были повышены на 1-42 процента.
|
Направление
|
Утвержденный тариф
|
Действующий тариф
|
Тарифы на авиаперевозки самолетами L-410
|
Сыктывкар – Усинск
|
16 652
|
5925
|
Сыктывкар – Усть-Цильма
|
4044*
|
3851
|
Сыктывкар – Ухта
|
7494
|
2294
|
Сыктывкар – Печора
|
12104
|
3627
|
Сыктывкар – Инта
|
15114
|
4442
|
Сыктывкар – Вуктыл
|
4198*
|
3998
|
Сыктывкар – Кослан
|
2954*
|
2813
|
Сыктывкар – Троицко-Печорск
|
3574*
|
3405
|
Ухта – Вуктыл
|
2798*
|
2666
|
Ухта – Усинск
|
9188
|
3627
|
Тарифы на авиаперевозки самолетами Ebraer
|
Сыктывкар – Усинск
|
6984
|
6475
|
Сыктывкар – Воркута
|
8864
|
6238
* речь идет о фиксированных. а не о предельных тарифах
В приказе говорится о предельных максимальных уровнях тарифов на перевозку пассажиров, то есть выше этого размера базовый тариф быть не может (как правило, предприятия именно его и берут за основу, редко используя тариф ниже установленного). В стоимость билета могут также входить различные таксы и сборы: аэропортовый сбор, топливный сбор, сервисный сбор, страховка.
Фото с сайта komiaviatrans.ru
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Комментарии
Дворкович предложил ввести для чиновников «право на ошибку» мильярд кудыто дел и что ошибочка вышла я же чиновник могу ошибиться разок
Желательно еще 50 на 50, звонок другу и помощь зала...
ebнyлись совсем
Добивают малую авиацию... это уже проходили в конце 90-х
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