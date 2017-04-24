Воркутинка принесла в банк фальшивые доллары

В дежурную часть обратился специалист одного из банков Воркуты, который заявил об обнаружении денежных купюр с признаками подделки. Как сообщает пресс-служба МВД по Коми, фальшивые банкноты номиналом 100 долларов в отделение банка принесла местная жительница для открытия валютного счета. По предварительной информации, валюту воркутинка привезла из-за границы, где проводила отпуск.

Подозрительные банкноты с признаками подделки направлены на криминалистическую экспертизу. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Как ранее сообщал «КомиОнлайн», в прошлом году было возбуждено 85 уголовных дел по факту обнаружения фальшивых купюр. За год было обнаружено 102 подделки, хотя в предыдущем году их было 287. Большинство из фальшивок были номиналом 5000 рублей (47 штук), также были изъяты 41 1000-рублевая и две 500-рублевые банкноты. Поддельной валюты обнаружили больше: если в 2015-м нашли всего пять поддельных стодолларовых банкнот, то в 2016-м перечень расширился: шесть 100-долларовых, одна 10-долларовая, две 2-долларовые купюры и одна банкнота достоинством 20 евро.

Фото Владилена Олофинского