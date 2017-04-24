Исполняющий обязанности директора управления капстроительства в Усинске признался в служебном подлоге

Завершено расследование уголовного дела в отношении исполняющего обязанности директора управления капитального строительства Усинска, обвиняемого в превышении должностных полномочий, а также совершении служебного подлога. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Коми.

По данным следствия, в сентябре 2015 года между «УКСом» и компанией «Ростех-безопасность» был заключен договор на выполнение работ по капитальному ремонту внутридворовых территорий и проездов вдоль общежитий и жилого дома по улице 60 лет Октября с устройством автостоянок в Усинске. Общая стоимость работ составила более 15 миллионов рублей. Согласно сметы, являющейся приложением к договору, в состав работ вошел ремонт дороги стоимостью более четырех миллионов рублей.

В июне 2016 года фигурант, зная о том, что работы по ремонту дороги в полном объеме не выполнены, не имея законных оснований, подписал документы о приемке выполненных работ, на основании которых с «Ростех-безопасность» по договору был произведен полный расчет, в том числе необоснованно выплачено более четырех миллионов рублей.

В ходе предварительного следствия фигурант признал вину в совершенных преступлениях. Уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд.

В начале марта этого года Усинский горсуд признал бывшего директора «УКСа» Николая Рабчевского виновным в совершении шести преступлений по статье «Превышение должностных полномочий». Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии-поселении. В январе 2016 года суд за махинации при ремонте дороги в селе Мутный Материк приговорил Н.Рабчевского к штрафу в размере 600 тысяч рублей, освободив его от наказания в связи с истечением сроков давности привлечения к ответственности. Экс-директора управления обязали возместить похищенные бюджетные 4,332 миллиона рублей.

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