Спорт, отдых или развлечения: в Сыктывкаре решают, каким станет Мичуринский парк после обновления

В столице Коми 24 апреля состоялись общественные слушания по вопросу включения мест массового отдыха в проект «Единой России» «Городская среда». Как говорится на сайте регионального отделения партии, на получение средств из бюджета по федеральной программе претендовали 12 парков и скверов Сыктывкара, но предпочтение было отдано Мичуринскому парку, который нуждается в капитальной реновации.

По словам главного архитектора города Владимира Рунга, обсуждение дизайн-проекта состоится в мае, а идеи и предложения уже можно направить в мэрию и на официальный сайт партии. Обновленный парк сыктывкарцы увидят уже осенью этого года.

«В Мичуринском парке много проблем, которые необходимо решать уже сейчас. Ведь в следующем году средств можно и не получить. Парк очень темный, людям небезопасно там находиться в вечернее время, разрушаются дорожки, нет минимальных удобств для граждан», – сказал архитектор.

Как напомнил координатор проекта «Городская среда» депутат совета Сыктывкара Алексей Панюков, столица Коми получила около 160 миллионов рублей, треть из этой суммы пойдет на реконструкцию и ремонт мест массового отдыха. «В прошлом году был отремонтирован Кировский парк. Сегодня настало время, как мне кажется, вдохнуть новую жизнь в Мичуринский, так как его состояние в данный момент не выдерживает никакой критики. А сделать еще одно место для прогулок детей и взрослых обязательно нужно. Все усилия необходимо направить именно на него, чтобы не размазывать средства по другим объектам», – считает он.

Директор МУП «Жилкомсервис» Дмитрий Муллаянов рассказал, что планируется сделать пешеходных дорожки, освещение, поставить скамейки и урны. Он также предложил создать и обсудить для начала концепцию парка: спортивную, развлекательную, музыкальную или детскую, а потом под нее готовить дизайн.

Студент Владлен Кононов предложил установить скамейки с встроенными розетками для мобильных устройств и напомнил о необходимости обслуживания уже имеющихся объектов, таких как спортплощадка. А депутат горсовета Александр Ребенок попросил не забывать о людях с ограниченными возможностями здоровья и создать для них соответствующие условия. Директор школы искусств Валентина Братусь попросила не нарушать в парке начатую ее учреждением идею оформления, в качестве примера она привела кованое Дерево талантов.

Напомним, в марте на сайте госзакупок появился аукцион на подготовку проекта благоустройства Мичуринского парка. От разработчиков требовалось обосновать общую идею благоустройства парка с применением обновленных элементов городского дизайна и малых архитектурных форм. План должен включать рубку сухих, больных, потерявших декоративный вид деревьев и кустарников, ремонт газонов. Главный и второстепенные входы в парк должны быть как-то архитектурно оформлены. На территории должны появиться тематические детские или спортивные площадки.

Авторы проекта должны придумать, как задекорировать (например, посадкой кустарника) бетонный забор вдоль южной границы парка. Также нужно продумать устройство цветников, замену скамеек, урн, установку освещения (светильники торшерного типа), ремонт асфальтированных пешеходных дорожек и замену бордюров и лестниц. В парке должны продумать, куда установить стационарные или биотуалеты и подумать об ограждении парка по периметру.

На разработку проекта мэрия готова была потратить 1,206 миллиона рублей. Документы на конкурс подали шесть фирм, но одна из них выбыла из борьбы из-за несоответствия требованиям аукциона. На странице госзакупки говорится, что контракты в итоге будут заключены с ООО «4-8» (на сумму около 332 тысячи рублей» и ООО «Строительная компания «Градо» (на сумму 546,6 тысячи рублей).

*** Парк имени Мичурина был создан в послевоенные годы в естественном зеленом массиве. В советское время занимал площадь 75,5 тысячи квадратных метров, в нем росло 4,5 тысячи деревьев. Раньше там находилось колесо обозрения, была площадка для игры в большой теннис. Улица возле парка носила имя известного селекционера (потом улицы Мичурина и Гагарина, которые разделяло «кольцо», переименовали в Октябрьский проспект). Сейчас в парке есть детские аттракционы, время от времени там устраивают выставки собак, учения МВД и ФСБ, митинги и собрания последователей одной из восточных религий.

Фото Елены Кабаковой