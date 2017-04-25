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Вторник, 25 апреля 2017, 17:13
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17:13
В новом учебном году коми языку будут обучать в каждой школе республики

С каждым годом уменьшается количество учеников, изучающих коми как родной.

Как рассказала 25 апреля на совещании в Государственном Совете Коми заместитель министра образования, науки и молодежной политики региона Наталья Якимова, коми язык изучают дети как в садике, так и в школе. Существует несколько вариантов преподавания. Например, в 108 детсадах национальный язык преподается как неродной, и лишь в 76 – как родной. Всего же в республике насчитывается 349 дошкольных учреждений.

В школе коми язык и литературу изучают в 1-9-х классах и также в двух вариантах. В этом учебном году в 68 школах он преподается как родной (там, где коми языковая среда является ярко выраженной, коми язык функционирует в качестве основного средства общения), а в 271 – как государственный. Во втором случае в обязательном порядке изучаются темы, связанные с культурой Коми края, традициями и особенностями.

По словам сотрудника Минобраза, с каждым годом уменьшается количество школ, где коми изучают как родной язык: за пять лет их стало на 31 меньше (обучающихся – на 800 меньше). Всего национальный язык во всех вариантах преподается в 321 образовательном учреждении (97 процентов школ), эти уроки посещают 64,8 тысячи детей (66 процентов учеников). В следующем учебном году, делают прогнозы в министерстве, коми будет преподаваться в 100 процентах школ.

Зачастую в школах возникают проблемы из-за того, что часть класса выбирает один вариант изучения, вторая часть – другой. Н.Якимова отметила, что в некоторых ситуациях классы разбивают на группы, но иногда приходится прибегать к силовым методам решения вопроса: если большинство учеников в классе решило изучать коми как государственный, то остальным приходится подчиниться.

Что касается учебной литературы, то существуют сложности с учебниками для 9-х классов. Книгу не могут утвердить уже три года. В целом обеспеченность образовательных организаций учебниками коми языка и литературы составляет 98 процентов. На начало этого учебного года в регионе насчитывалось 225 учителей коми зыка и литературы, из них 92 процента имели высшее образование, чуть больше половины – первую и высшую квалификационную категорию.

Фото пресс-службы Госсовета Коми

Игорь Соколов
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КомиСыктывкар
Культура
Социум
Школаобразованиекоми языкучебникипрограмма
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