Экс-начальника колонии под Ухтой будут судить за превышение полномочий и насилие над осужденными

Начальника исправительной колонии №19 УФСИН России по Коми Юрия Амосова, который сложил полномочия после возбуждения в отношении него ряда уголовных дел, в 2016 году заподозрили в хищении 20 тонн металлолома из учреждения. Полученные за лом 54 тысяч рублей фигурант присвоил и распорядился ими по своему усмотрению, считает следствие.

Помимо этого администрацию колонии уличили в том, что она добивалась создания фиктивной положительной характеристики и ходатайства в досрочном освобождении рецидивиста Дениса Кобелева, жестоко убившего четырех человек, дважды осужденного за разбой.

Ю.Амосова позже задержали по подозрению в превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими. Ухтинская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях установила, что в декабре 2014 года он без каких-либо законных оснований применил к одному из осужденных физическое насилие, причинив ему телесные повреждения. По версии следствия, чтобы скрыть факт избиения начальник дал указание оперуполномоченному оперативного отдела сфальсифицировать объяснения работников медчасти, внеся в них сведения о том, что осужденный якобы сам причинил себе телесные повреждения при попытке суицида.

Также установлено, что в апреле 2015 года начальник исправительного учреждения, используя малозначительный повод (совершение осужденным дисциплинарного проступка), повалил его на пол, а затем, желая унизить, с использованием резиновой палки совершил в отношении него насильственные действия сексуального характера. В ночь на 3 мая он поручил начальнику оперативного отдела колонии силой поочередно удерживать двух осужденных лежа на полу, а сам бил их табуреткой по голове и животу.

Помимо этого, в январе 2016 года, зная, что в отношении него проводится процессуальная проверка по заявлению осужденного, начальник поручил подчиненным составить заведомо недостоверные материалы служебной проверки и не указывать информацию о совершении им тяжкого преступления, связанного с применением физического насилия к осужденному.

По сообщению пресс-службы региональной прокуратуры, бывший начальник колонии предстанет перед судом по обвинению в совершении преступлений по статьям «присвоение», «злоупотребление полномочиями», «превышение должностных полномочий» и «насильственные действия сексуального характера». Начальника оперативного отдела будут судить за превышение должностных полномочий и злоупотребление ими. Оперуполномоченных оперативного отдела колонии также обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями.

Вину в инкриминируемых деяниях обвиняемые не признали. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Ухтинский горсуд.

Фото Елены Кабаковой