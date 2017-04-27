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Четверг, 27 апреля 2017, 10:22
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10:22
В Коми осталось всего 9 участников Великой Отечественной войны

Переживших блокаду Ленинграда в регионе числится 66.

По данным отделения Пенсионного Фонда по Коми, в Коми с каждым годом становится все меньше участников и инвалидов Великой Отечественной войны. За два года их количество сократилось на семь человек: из 16 в живых сегодня всего девять. Так же быстро убывает количество участников войны, ставших инвалидами: их с 2015 года стало меньше на 136 человек. Основная причина – возраст этих категорий. Тем, кто достиг совершеннолетия в год начала Великой Отечественной, сейчас около 95 лет.

Кроме того, по данным министерства труда, занятости и социальной защиты Коми, сокращается и число тружеников тыла: за два года их стало меньше на 1080 человек.

 

Категория

2015 год

2016 год

2017 год

Участники ВОВ

16

12

9

Инвалиды ВОВ

155

130

117

Участники ВОВ, ставшие инвалидами

364

287

228

Жители блокадного Ленинграда

85

73

66

Бывшие несовершеннолетние узники

360

329

305

Герои Советского Союза

-

-

-

Труженики тыла

6 803

6 253

5 723

*** Как сообщалось ранее, для участия в праздничных мероприятиях в Сыктывкаре 9 мая 2017-го, которые будут скромнее прошлогодних, сформируют делегацию из 42 ветеранов Великой Отечественной войны (в нее войдут участники и инвалиды ВОВ, труженики тыла). Они приедут со всей республики в столицу Коми в канун Дня Победы с 8 по 9 мая. При этом учтут состояние здоровья и возможности участия ветеранов в республиканских мероприятиях, запасутся необходимыми лекарствами, организуют встречу и полное сопровождение ветеранов социальными и медицинскими работниками.

Кроме того, для ветеранов войны будет организован заезд в республиканский социально-оздоровительный центр «Максаковка», где с 24 апреля по 11 мая смогут отдохнуть и поправить здоровье 50 ветеранов со всех городов и районов республики. Помимо оздоровления предусмотрена культурная программа. В настоящее время выясняются предпочтения, желания ветеранов о посещении ими родственников в Сыктывкаре, дополнительном обследовании, посещении учреждений культуры, музея воинской части, других учреждений.

Для оказания помощи в социально-бытовом обслуживании соццентры выделяют одиноких ветеранов ВОВ, нуждающихся в социальном обслуживании, определяют потребность в услугах соцработника. В течение 2016 года социальным обслуживанием было охвачено 1777 ветеранов Великой Отечественной войны. Социальные услуги в полустационарной форме получали 599 человек из их числа, в стационарах –  43 человека, на дому – 1135 человек.

В 2017 году из республиканского бюджета будет производиться выплата в одну тысячу рублей труженикам тыла. Столько же положено выплатить «детям войны». Центры по предоставлению госуслуг в сфере соцзащиты населения должны сделать это до 5 мая. В 2016 году эту выплату получили 43545 человека.

Кроме того, дома участников Великой Отечественной войны в сыктывкарских поселках отметят табличками.

Фото Елены Кабаковой

Елена Кабакова
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КомиСыктывкар
Общество
Социум
ветераныинвалидыпамятьсоцпомощьДень Победыпраздник
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