Правительство России одобрило курортный сбор с россиян в четырех регионах

Как сообщает «Деловой Петербург», правительство одобрило законопроект «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае», который предусматривает введение курортного сбора с 1 января 2018 года в экспериментальном порядке.

«В ходе эксперимента предполагается с учетом особенностей курортной и туристской сфер основных российских курортов апробировать различные механизмы курортного сбора. По итогам будет принято решение о его введении на постоянной основе на всей территории России или об отказе от его введения», - отмечается в тексте.

Министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов представил законопроект 27 апреля на заседании правительства России. Он подчеркнул, что в соответствии с законопроектом за регионами остается право вводить или не вводить «курортный сбор» на своей территории. Кроме того, регионы сами устанавливают размер сбора. Законопроектом определен только его максимальный уровень. Сейчас это 100 рублей в день.

Законопроектом определены льготные категории граждан, которые освобождаются от уплаты курортного сбора. Граждане, проживающие на территории экспериментальных регионов, не уплачивают курортный сбор. Собранные средства пойдут в Фонд развития курортной инфраструктуры, который направит их на благоустройство курортных зон, восстановление и ремонт объектов, предназначенных для открытого доступа и организованного отдыха.

*** В сентябре 2016 года президент страны Владимир Путин отдал правительству распоряжение ввести в стране курортный сбор, назначив ответственным за его выполнение премьер-министра Дмитрия Медведева. Доходы от нового налога пойдут на развитие санаторно-курортного комплекса страны, указано в поручении президента. Министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий уточнял, что на полуострове налог не должен превышать 300 рублей с человека. Министр финансов Антон Силуанов назвал приемлемым размер сбора в 50-100 рублей. Опробовать сбор предлагалось в Алтайском крае, Краснодарском крае, Крыму и в Кавказских Минеральных Водах (Ставрополье).

Фото Владилена Олофинского