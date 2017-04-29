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Суббота, 29 апреля 2017, 17:35
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17:35
Чисто там: как жители Коми сходили на субботник и написали об этом в соцсетях

Массовая уборка была назначена на 29 апреля, но многие вышли на улицу на день раньше.

Первыми, конечно, отчитались различные государственные и муниципальные структуры.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Главная рабочая сила – молодежь.

 
 
 

Глава Коми убирался рядом со своей резиденцией.

А глава Сыктывкара после субботника не отдыхал – он открыл Год добрых дел

 

Личных впечатлений оказалось не так много.

 
 
 
 
 
 
 
«КомиОнлайн»
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КомиСыктывкар
Экология
Образ жизни
благоустройствосубботник
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