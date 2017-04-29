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17:35 Чисто там: как жители Коми сходили на субботник и написали об этом в соцсетях
Массовая уборка была назначена на 29 апреля, но многие вышли на улицу на день раньше.
Первыми, конечно, отчитались различные государственные и муниципальные структуры.
#субботник #Минздрав_Коми— Минздрав Коми (@MinzdravKomi) 28 апреля 2017 г.
Минздрав Коми вышел на субботник pic.twitter.com/lWn3ISo9fi
Коллектив Министерства экономики Республики Коми присоединился к общегородскому субботнику https://t.co/zJbJPkCgwv pic.twitter.com/TsulnVgcbR— Минэконом РК (@minek_rk) 29 апреля 2017 г.
Большая уборка #Ухта #mouhtahttps://t.co/ApMZ5sCsgU pic.twitter.com/vL8UA1T9lW— Официальная Ухта (@mouhtaru) 29 апреля 2017 г.
Главная рабочая сила – молодежь.
Глава Коми убирался рядом со своей резиденцией.
Спасибо всем, кто вышел сегодня на субботник и тем, кто делает наш общий дом - нашу республику краше и благоустроенней! Хорошего всем дня! pic.twitter.com/WuJoNMs6xM— Сергей Гапликов (@gaplikov) 29 апреля 2017 г.
А глава Сыктывкара после субботника не отдыхал – он открыл Год добрых дел
Личных впечатлений оказалось не так много.
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