Чисто там: как жители Коми сходили на субботник и написали об этом в соцсетях

Массовая уборка была назначена на 29 апреля, но многие вышли на улицу на день раньше.

Первыми, конечно, отчитались различные государственные и муниципальные структуры.

Коллектив Министерства экономики Республики Коми присоединился к общегородскому субботнику https://t.co/zJbJPkCgwv pic.twitter.com/TsulnVgcbR — Минэконом РК (@minek_rk) 29 апреля 2017 г.

Главная рабочая сила – молодежь.

Глава Коми убирался рядом со своей резиденцией.

Спасибо всем, кто вышел сегодня на субботник и тем, кто делает наш общий дом - нашу республику краше и благоустроенней! Хорошего всем дня! pic.twitter.com/WuJoNMs6xM — Сергей Гапликов (@gaplikov) 29 апреля 2017 г.

А глава Сыктывкара после субботника не отдыхал – он открыл Год добрых дел

Личных впечатлений оказалось не так много.