До верхов дошло: глава Коми высказался за обустройство зоны отдыха в сыктывкарской Орбите

На проблему районного масштаба сначала обратили внимание в мэрии, теперь на нее отреагировал и глава Коми Сергей Гапликов. Он поддержал инициативу устройства сквера в сыктывкарском микрорайоне Орбита. В своем твиттере 3 мая он написал: «Инициатива жителей сыктывкарского микрорайона Орбита по обустройству площадки – пример неравнодушного отношения к своей жизни. Как глава республики и как сыктывкарец полностью поддерживаю такой подход. Уверен, город сможет оперативно найти варианты для решения вопроса».

Люди головой и сердцем выбрали площадку для отдыха - то, что традиционно было на этом месте. Думаю, что машинам можно найти место попроще. — Сергей Гапликов (@gaplikov) 3 мая 2017 г.

Позднее пресс-служба администрации главы разослала релиз, в котором говорится, что С.Гапликов обсудил эту тему с мэром Сыктывкара Валерием Козловым, предложив городским властям проработать с арендатующей участок компанией «Ассорти Плюс» варианты по предоставлению им иной площадки для строительства парковки.

Прежний участок предложено обустроить с учетом пожеланий жителей Орбиты, как прогулочную зону и место отдыха с детьми. После разработки архитектурно-планировочных решений, проект будет вынесен на публичное обсуждение, принять участие, в котором смогут все заинтересованные жители города.

*** С конца 2016 года в Сыктывкаре ходят слухи о том, что на участке вблизи перекрестка улиц Тентюковской и Петрозаводской планируется строительство гостевой парковки, а затем и многоэтажного дома. Активные жители соседних домов выяснили, что арендатором территории в более чем 9 тысяч квадратных метров является компания «Ассорти Плюс». Она действительно планирует построить на этом месте гостевую парковку. Данные о строительстве жилого комплекса на этом месте не подтвердились.

Весной 2017 года участок обнесли забором. Начались работы по обустройству парковки. Жители соседних домов активизировались: несколько раз они встречались на улице, чтобы высказать свой протест и собрать подписи в пользу появления на этом месте сквера, где можно было бы погулять с детьми и отдохнуть взрослым.

А 26 апреля жителей Орбиты пригласили на встречу с представителями совета города, мэрии и застройщика. Народ высказался против появления парковки – они уверены, что жильцы ближайших домов не станут оставлять там свои автомобили. Большинство поддержало идею появления сквера, некоторые высказались за создание социальных объектов.

Представитель «Ассорти Плюс» отметил, что компания честно выполняет все условия договора аренды, а народ подталкивает администрацию к нарушению закона, требуя расторгнуть контракт и отказаться от проекта, который включен в план развития города.

Эти доводы показались собравшимся неубедительными. По итогам встречи жители Орбиты потребовали перевести участок из земель под жилую застройку в земли, отведенные для скверов (чтобы гарантированно избежать появления на этом месте многоэтажки), обязать «Ассорти Плюс» восстановить уже перекопанный участок и включить эту территорию в программу благоустройства.

Фото из группы «Орбита против строительства» во «ВКонтакте»