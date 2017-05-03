КомиОнлайн

Новости

Среда, 03 мая 2017, 11:32
  • 141
  • 0
  • 3

11:32
В больнице остаются три сыктывкарских школьника, отравившихся на турнире «Что? Где? Когда?» в Ижевске

Здоровью детей ничто не угрожает.

По данным сайта «Сусанин», на чемпионат по игре «Что? Где? Когда?» в лагерь «Дружба» в Ижевска прибыло более 500 детей и 120 взрослых из 28 регионов и 41 города России. О том, что во время соревнований произошло массовое отравление, стало известно 2 мая.

Вице-президент Ижевского клуба интеллектуальных игр Михаил Эстрин на своей странице в Facebook написал, что в больницы Ижевска было доставлено 53 школьника и один взрослый. «На исходе второго дня соревнований к своим руководителям стали обращаться школьники с жалобами на плохое самочувствие, рвоту, повышенную температуру. После того как стало ясно, что проблема имеет массовый характер – за помощью обратилось более 15 человек, – была вызвана скорая медицинская помощь, организована выдача первичных профилактических средств (активированный уголь, смекта)», – отметил М.Эстрин. По его словам, все пострадавшие самостоятельно сели в машины скорой. Здоровых детей отправили по домам, а школьный чемпионат России по игре «Что? Где? Когда?» был прерван. «Решение о том, каким образом будет закончен турнир, оргкомитет примет после выяснения всех обстоятельств случившегося», – добавил М.Эстрин.

ch02.jpg

Следователи возбудили уголовное дело. Для родителей детей организовали горячую линию. Среди отравившихся оказались школьники из Москвы и области, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, Нижнего Новгорода, Мурманска и Сыктывкара.

ch03.jpg

Как сообщает пресс-служба администрации Сыктывкара, по информации руководителя группы Дмитрия Сивкова, отравление получили 3 школьника из 19 (2000-2002 годов рождения), они были доставлены в больницу. Здоровью детей ничто не угрожает, их лечение продолжается. Оставшиеся 16 человек отправлены домой. По словам Д.Сивкова, самочувствие у них хорошее. Они прибыли в Киров, откуда около 14:00 3 мая на автобусе отправятся в столицу Коми.

Мэр Сыктывкара Валерий Козлов поручил профильным городским управлениям держать на контроле вопрос с возвращением домой школьников, оставшихся на лечении в Ижевске.

Фото со страницы Дмитрия Сивкова во «ВКонтакте»

«КомиОнлайн»
Версия для печатиВерсия для печати
СыктывкарИжевск
Происшествия
Социум
здоровьеБезопасность
Поделиться:
Если вы заметили смысловую, орфографическую, стилистическую или другую ошибку на этой странице, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter. Выделенный текст будет автоматически отослан редактору.
Реклама

Комментарии

Добавить комментарий

Реклама

Видеовзгляд

Поиск работы

Продавец-консультант
Григорьев В.С. (Сыктывкар)
от 20000 RUR

Региональный менеджер
Faberlic (Сыктывкар)

Продавец-консультант ювелирных украшений
Щекотова Тамара Никандровна (Сыктывкар)
от 25000 до 30000 RUR

Искать вакансии
Реклама

Календарь

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Май 2017
 
Реклама

Последние комментарии

светлана:
После работы трудно уехать на соколовские и моровские дачи, последний рейс 17-25! Был же в прошлом году рейс после 18-00.
03.05.2017 - 12:14
Перейти к новости
Ветеран:
Все развалится, с началом сильных дождей!
03.05.2017 - 10:34
Перейти к новости
Чахлык Нэвмырущ:
Ну, и что? ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ буровые сбрасывали неочищенные отходы в реки и озёра Коми и ННАО. Хорошо, что машину не загрузили каустиком.
03.05.2017 - 07:48
Перейти к новости
Артём:
500 атмосфер давление??? Вы понимаете что пишите? 1атм= 10 м напора водяного столба в НКТ. Значит фонтан должен бить на 5000 м в высоту. А газ гораздо легче значит ещё больше? Высота фонтана по сообщениям 20 м.
03.05.2017 - 05:18
Перейти к новости
Терентьев А.Ф.:
Нефтешламы всегда считались опасными отходами , как минимум 3 класса опасности... Нефтешлам с Чути может кроме этого быть просто радиоактивным....Этож каким идиотом надо быть , чтобы отравой интерьеры помещений украшать !!!!!
02.05.2017 - 20:27
Перейти к новости

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА №ФС77-58855, выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комуникаций, 28.07.2014

© ООО «Медиа системы», 2006–2017.

При использовании материалов сайта обязательна ссылка на источник. Не предназначено для лиц моложе 18 лет

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика