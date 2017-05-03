В больнице остаются три сыктывкарских школьника, отравившихся на турнире «Что? Где? Когда?» в Ижевске

По данным сайта «Сусанин», на чемпионат по игре «Что? Где? Когда?» в лагерь «Дружба» в Ижевска прибыло более 500 детей и 120 взрослых из 28 регионов и 41 города России. О том, что во время соревнований произошло массовое отравление, стало известно 2 мая.

Вице-президент Ижевского клуба интеллектуальных игр Михаил Эстрин на своей странице в Facebook написал, что в больницы Ижевска было доставлено 53 школьника и один взрослый. «На исходе второго дня соревнований к своим руководителям стали обращаться школьники с жалобами на плохое самочувствие, рвоту, повышенную температуру. После того как стало ясно, что проблема имеет массовый характер – за помощью обратилось более 15 человек, – была вызвана скорая медицинская помощь, организована выдача первичных профилактических средств (активированный уголь, смекта)», – отметил М.Эстрин. По его словам, все пострадавшие самостоятельно сели в машины скорой. Здоровых детей отправили по домам, а школьный чемпионат России по игре «Что? Где? Когда?» был прерван. «Решение о том, каким образом будет закончен турнир, оргкомитет примет после выяснения всех обстоятельств случившегося», – добавил М.Эстрин.

Следователи возбудили уголовное дело. Для родителей детей организовали горячую линию. Среди отравившихся оказались школьники из Москвы и области, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, Нижнего Новгорода, Мурманска и Сыктывкара.

Как сообщает пресс-служба администрации Сыктывкара, по информации руководителя группы Дмитрия Сивкова, отравление получили 3 школьника из 19 (2000-2002 годов рождения), они были доставлены в больницу. Здоровью детей ничто не угрожает, их лечение продолжается. Оставшиеся 16 человек отправлены домой. По словам Д.Сивкова, самочувствие у них хорошее. Они прибыли в Киров, откуда около 14:00 3 мая на автобусе отправятся в столицу Коми.

Мэр Сыктывкара Валерий Козлов поручил профильным городским управлениям держать на контроле вопрос с возвращением домой школьников, оставшихся на лечении в Ижевске.

Фото со страницы Дмитрия Сивкова во «ВКонтакте»