Строители садика в Палевицах отправятся в колонию за мошенничество

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Коми, в декабре 2012 года между администрацией Сыктывдинского района и ООО «Бизнес Капитал» был заключен муниципальный контракт на строительство детского сада на 70 мест в селе Палевицы. Руководители фирмы А.Глотов и В.Ягодин получили из бюджета 1,1 миллиона рублей, однако работы не выполнили, присвоив деньги. Также «Бизнес Капитал» заключил договор с «Сыктывкарским промкомбинатом» на изготовление и поставку каркасных панелей, необходимых для строительства садика, на сумму свыше 8 миллионов. В оплату договора они перечислили контрагенту лишь 2,3 миллиона, проигнорировав обязанность исполнить принятые на себя обязательства в полном объеме. В результате неправомерных действий руководства фирмы работы по возведению детсада завершала другая организация, а в отношении руководителей подрядчика было возбуждено уголовное дело.

В итоге Сыктывдинский районный суд признал А.Глотова и В.Ягодина виновными в мошенничестве, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере. Им назначено наказание по два года лишения свободы каждому, отбывать его они будут в колонии-поселении. Приговор в законную силу пока не вступил.

*** Новое здание садика в Палевицах должно было стать заменой обветшалому строению. По сообщению пресс-служба главы Коми, он строился за счет республиканского и муниципального бюджетов, а также средств спонсоров. Официально дошкольное учреждение должно было заработать в июне 2015 года. По данным мониторингового сайта «Дошкольное образование», проектная стоимость строительства составляла 50,36 миллиона рублей, срок ввода в эксплуатацию – декабрь 2015 года. Сейчас этот садик посещают дети из Палевиц и соседних деревень: Сотчем, Ивановка, Центральная усадьба, Гавриловка, Даньдор, Малая Слуда, Верхний и Нижний Яг – всего 52 ребенка.

Фото с сайта do.edu.ru