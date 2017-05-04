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Четверг, 04 мая 2017, 10:45
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10:45
Арбитражный суд возбудил дело о банкротстве «Государственных аптек Республики Коми»

Население разных районов с конца 2016-го жалуется на работу филиалов учреждения.

Как сообщает «Фармацевтический вестник», Арбитражный суд Коми 28 апреля принял решение о возбуждении дела по заявлению ЗАО «Фирма «Центр внедрения «Протек» о признании ГУП «Государственные аптеки Республики Коми» банкротом. И это несмотря на то, что в 2016 году республика выделила предприятию 12,6 миллиона рублей на финансовое оздоровление.

Истец представил решение Арбитражного суда Москвы от 9 декабря 2016 года, в соответствии с которым с должника была взыскана задолженность по оплате поставленного товара (18,7 миллиона рублей), проценты за пользование чужими деньгами (348,4 тысячи рублей), расходы по госпошлине (118 тысяч рублей), а также постановление Арбитражного апелляционного суда от 13 марта этого года по указанному делу.

Вопрос по проверке обоснованности заявления рассмотрят13 июня.

*** В последнее время на работу отделений «Государственных аптек Коми» поступало много жалоб. Так, жители Сыктывкара обратили внимание на то, что в основной аптеке у Стефановской площади резко сократился ассортимент, полки аптеки опустели.

На портале «Активный регион» в декабре 2016-го жители Усинска жаловались на отсутствие круглосуточных аптек. Тогда представители учреждения пояснили, что причиной стала нехватка кадров.

Жители Усть-Куломского района жаловались на дефицит лекарств (он наблюдался по всей сети аптек). В Усть-Цильме и Печоре люди переживали по пводу возможного закрытия точек. Согласно ответам, аптеки продолжат работать. Кроме того, руководитель Минздрава Коми Дмитрий Березин в ноябре прошлого года заявлял, что даже самые убыточные аптеки региона не закроются.

Фото Владилена Олофинского

«КомиОнлайн»
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КомиСыктывкар
БизнесОбщество
Социум
здравоохранениеаптекибанкротство
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