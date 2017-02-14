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Вторник, 14 февраля 2017, 09:15
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09:15
В Коми так и не смогли избавить сельские аптеки от дефицита лекарств

Нехватка наблюдается по всей сети госаптек.

Участники заседания рабочей группы регионального штаба ОНФ пришли к выводу, что недостаток медикаментов в аптеках труднодоступных населенных пунктов в Коми носит хронический характер. Так, в поселке Новый Бор Усть-Цилемского района прекратилось снабжение медикаментами. Острый дефицит лекарств там фиксировался также в 2015 и 2016 годах, однако отвечающие за это министерство здравоохранения региона и ГУП «Государственные аптеки Республики Коми» не смогли кардинально решить проблему.

Последний раз общественники реагировали на подобные обращения жителей Нового Бора, а также поселка Щельяюр в Ижемском районе в октябре 2016 года. После вмешательства ОНФ Минздрав принял срочные меры, и лекарства завезли. Тогда представители министерства здравоохранения сообщили общественникам, что с 2017 года будет введен новый, более простой способ закупок препаратов, и проблемы со снабжением будут решены. Однако реальность оказалась иной. По данным «КомиОнлайна», процесс закупки лекарств для сети усложнился.

«В поселке Новый Бор в который раз возникла проблема с лекарственным обеспечением в государственной аптеке №78, которая обеспечивает пять населенных пунктов. Вот уже месяц отсутствуют необходимые и жизненно важные лекарства. Глава местного поселения, глава района владеют ситуацией, обращались и писали в ответственные инстанции, но вопрос так и остался открытым», – говорится в обращении жителей.

Активисты ОНФ провели дополнительный мониторинг и выяснили, что, кроме Нового Бора, в аптеке поселка Щельяюр Ижемского района, как и в прошлом году, также не хватает лекарств. Мониторинг показал, что дефицит лекарств наблюдается во всей сети «Государственные аптеки Республики Коми», обслуживающей многие населенные пункты, где нет других аптек.

Дефицит подтвердили сотрудники аптек в селе Ижма, селе Летка Прилузского района, поселке Кожва Печорского района, поселке Войвож Сосногорского района.

Медицинские работники также обеспокоены таким положением – проблему отсутствия лекарств в местной аптеке отметил главный врач важгортской участковой больницы Удорского района Игорь Жаворонков.

«Ситуации с отсутствием в населенных пунктах лекарств повторяются в республике из года в год. И каждый раз мы слышим от официальных лиц обещания о том, что проблема будет решена. ОНФ в Коми будет добиваться от правительства республики, чтобы решение этой проблемы стало одним из главных вопросов исполнительной власти региона. Речь идет о здоровье и жизни граждан республики», – заявила руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость» Ольга Федулова.

Фото Игоря Соколова

«КомиОнлайн»
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КомиУсть-Цилемский район
Общество
Социум
здоровьеаптекилекарстваМинздравОНФ
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