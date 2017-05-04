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Четверг, 04 мая 2017, 18:19
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18:19
Суд закрыл три аудитории Сыктывкарского госуниверситета из-за вредных веществ в воздухе

Жизнь и здоровье обучающихся были под угрозой, посчитали специалисты.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Коми, ведомство организовало плановую проверку помещений Сыктывкарского госуниверситета, расположенных в здании на улице Гаражной, 2. По этому адресу расположен Сыктывкарский медицинский колледж.

В результате инструментальных исследований было установлено, что в учебных аудиториях №№ 120, 113 и 109 среднесуточное содержание формальдегида и аммиака в пробах воздуха превышает предельно допустимые концентрации. Также в воздухе были загрязняющие вещества, среднесуточные концентрации которых не соответствуют гигиеническим нормативам. Все это угрожало жизни и здоровью обучающихся.

Управление Роспотребнадзора 22 апреля временно запретило эксплуатацию этих аудиторий. А Сыктывкарский городской суд 27 апреля счел необходимым назначить наказание в виде административного приостановления деятельности учебных помещений на 90 суток.

Фото с сайта pixabay.com

«КомиОнлайн»
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КомиСыктывкар
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Социум
образованиездоровьеБезопасность
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