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Пожар на месторождении в Усинском районе локализован
На скважине в круглосуточном режиме работает более 210 человек и 70 единиц техники.
Заместитель председателя правительства Коми – министр промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта республики Николай Герасимов и начальник главного управления МЧС по Коми Александр Князев 5 мая побывали на месторождении имени Андрея Алабушина, где ведутся работы по ликвидации возгорания на скважине 2Р.
Как сообщает пресс-служба «ЛУКОЙЛ-Коми», в настоящее время пожар локализован и контролируется, специалисты всех задействованных служб занимаются установкой оборудования для герметизации скважины, устье которой полностью очищено.
«Мы понимаем обеспокоенность местных жителей, представителей общественных организаций. Отмечу, что при ликвидации возгорания предпринимаются все меры безопасности для жизни и здоровья людей. Угроза для населенных пунктов исключена», – сказал Н.Герасимов.
«В ликвидации возгорания принимают участие лучшие представители главного управления МЧС по Республике Коми. Работа организована на высоком уровне, сил и средств достаточно», – отметил А.Князев.
Напомним, 10 апреля стало известно о возгорании нефтескважины №2 на месторождении имени Андрея Алабушина. По данным «ЛУКОЙЛ-Коми», это случилось при проведении капитального ремонта скважин подрядчиком – ООО «КомиКуэст Интернешнл». По предварительным данным, причиной инцидента является выброс газожидкостной смеси. Расследование аварии ведет печорское управление Ростехнадзора. Погибших и пострадавших нет.
Фото пресс-службы «ЛУКОЙЛ-Коми»
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