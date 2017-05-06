На «Зеленый марафон» в Сыктывкаре пригласили не только бегунов

В этом году в Сыктывкаре впервые состоится большой семейный спортивный праздник Сбербанка «Зеленый марафон». Он запланирован на 28 мая на Стефановской площади. В подготовке яркого масштабного мероприятия участвует не только банк, но и органы республиканской и муниципальной власти.

Первая встреча рабочей группы, в состав которой вошли представители Сбербанка, министерства физической культуры и спорта Коми, Центра спортивных мероприятий города, управление физической культуры и спорта, управление культуры, Федерация легкой атлетики Коми, Центра спортивных мероприятий, а также муниципальный центр тестирования ГТО, состоялась 3 мая.

Во время обсуждения был разработан предварительный план мероприятий спортивно-семейного праздника, чтобы гости и участники «Зеленого марафона» могли не только поучаствовать в традиционном забеге на 4,2 километра, но и посетить различные спортивные и игровые площадки, увидеть номера и выступления ярких творческих коллективов.

«В 2017 году «Зеленый марафон» проходит под девизом «Спорт для всех!». Традиционно в марафоне принимают участие люди всех возрастов – независимо от уровня физической подготовки. Приглашаем всех выйти на старт 28 мая 2017 на Стефановской площади в Сыктывкаре. Регистрация будет открыта с 10:00. Старт забега запланирован на 12:00», – рассказал управляющий Коми отделением Сбербанка Андрей Пушкарев.

Директор Центра спортивных мероприятий Валерий Малышев добавил: «Замечательно, что в этом году такой большой спортивный праздник как «Зеленый марафон» Сбербанк проводит и в нашей республике. К спорту и здоровому образу жизни смогут приобщиться сотни горожан и гостей Сыктывкара. Дистанцию 4,2 километра в своем темпе может преодолеть каждый! Приходите, участвуйте, получите положительные эмоции».

Регистрация на «Зеленый марафон» открыта на сайте greenmarathon.ru.

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