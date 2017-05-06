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Суббота, 06 мая 2017, 13:03
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13:03
В Сосногорском районе церковь закидали яйцами

Подозревают в этом двух подростков.

По сообщению пресс-службы МВД по Коми, установлено, что 16-летняя девочка и ее 14-летний приятель прогуливались вечером на улице. Заняться школьникам было нечем, и они начали кидать яйца в местный храм. В результате разбили часть оконных стекол.

Действия юных правонарушителей заметил сторож и позвонил священнослужителю. Тот прибыл на место, задержал подростков и вызвал полицейских. В присутствии родителей несовершеннолетних правоохранители взяли показания у подростков и передали законным представителям.

Сосногорская полиция возбудила в отношении двух несовершеннолетних угловное дело по статье «Вандализм». В отношении подростков избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Известно, что школьники на учете в ОПДН не состоят.

Фото Владилена Олофинского

«КомиОнлайн»
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Сосногорский район
Происшествия
Пресс-релизы
яйцаяйцоцерковьхрамВандализм
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