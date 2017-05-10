Жители Коми могут бесплатно получить плановое лечение в ведущих стационарах Москвы

По полису ОМС можно выбрать не только врача, но и медучреждение.

Каждый житель России имеет право получить бесплатную медицинскую помощь по своему полису ОМС. Согласно федеральному закону №323 «Об обязательном медицинском страховании», на всей территории страны застрахованные граждане имеют право на:

- выбор города, медицинской организации, врача-специалиста;

- предоставление плановой и экстренной медицинской помощи.

Это означает, что можно бесплатно пролечиться в ведущих стационарах Москвы по программе обязательного медицинского страхования. В перечень входит более 40 медицинских учреждений.

Полный список заболеваний, лечение которых возможно получить в Москве по ОМС, а также анализов и исследований имеется на сайте Московского городского фонда обязательного медицинского страхования. В комплексное лечение входит питание, лекарства и расходные материалы.

Как же госпитализироваться в московский стационар и что для этого нужно

Направление в столицу из местных медицинских учреждений получить бывает нелегко, да и страх оказаться в чужом городе без поддержки знаком многим. Для удобства граждан была создана специальная горячая линия бесплатной госпитализации иногородних пациентов в московские стационары «Столица здоровья». Чтобы получить плановое лечение, нужно позвонить по номеру горячей линии 8 (495) 587-70-88 или оставить заявку на сайте столицаздоровья.рф.

Куратор проигформирует обратившегося, входит ли необходимая помощь в перечень ОМС, поможет определиться с профильным стационаром и удобной датой госпитализации, а также организует госпитализацию.

Все услуги предоставляются бесплатно.

После госпитализации куратор продолжит получать информацию о пребывании пациента в стационаре до его выписки и при необходимости будет готов оказать информационную поддержку.

Ознакомиться с подробностями программы помощи иногородним пациентам можно на официальном сайте проекта «Столица здоровья».

Фото с сайта firestock.ru