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Четверг, 11 мая 2017, 14:10
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14:10
Суд отправил в колонию организаторов пирамиды, оставивших без денег 22 сыктывкарцев

Мошенники обещали людям погасить их банковские кредиты.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Коми, в первой половине 2014 года в Сыктывкаре открылось обособленное подразделение ЗАО «Крокос», головной офис которого располагался в Мурманске. Формально основным видом деятельности организации являлось оказание финансовых услуг, связанных с погашением кредиторской задолженности граждан перед банками. Клиентам предлагалось внести на счет «Крокоса» от 40 до 70 процентов остатка задолженности перед банком в обмен на обещание в полном объеме рассчитаться по кредиту. Фактически деятельность компании представляла из себя финансовую пирамиду и была направлена на хищение средств граждан. Все полученные в регионах деньги, в том числе и в Коми, направлялись в Мурманск, где распределялись между организаторами финансовой схемы.

После закрытия головного офиса в Мурманске руководитель сыктывкарского филиала И.Макаров и менеджер Д.Бебякин продолжили реализацию преступной схемы. В течение декабря 2014 года они сумели похитить свыше 2 миллионов рублей, полученных от 22 жителей Сыктывкара, после чего их деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

Виновными сообщники себя не считали. Но суд признал их виновными в мошенничестве в особо крупном размере. И.Макарову наказание в виде трех лет лишения свободы, Д.Бебякину – двух лет и девяти месяцев, отбывать которые обоим предстоит в исправительных колониях общего режима. Помимо этого, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших. Приговор в законную силу не вступил.

Фото с сайта pixabay.com

«КомиОнлайн»
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КомиСыктывкар
Криминал
Социум
преступностьМошенничествоФинансы
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