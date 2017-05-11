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Четверг, 11 мая 2017, 15:19
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15:19
В Корткеросском районе общественники засняли укладку асфальта во время снегопада

Рабочие в ответ на замечание послали их «ждать солнышка».

Активисты Общероссийского народного фронта в Коми зафиксировали, что в Корткеросском районе рабочие во время ямочного ремонта укладывают асфальт во время снегопада.

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Случай произошел на 12 километре трассы Сторожевск – Нившера, три участка которой отмечены на интерактивной карте дорожного проекта Народного фронта, сообщается в пресс-релизе ОНФ в Коми.

На вопрос общественников, почему они кладут смесь во время снегопада, один из рабочих ответил: «Тогда ждите солнышка».

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«Проект «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» направлен, в том числе, на то, чтобы дороги ремонтировались качественно. Однако вызывает сомнение качество, когда асфальт во время ямочного ремонта кладут в ненастье. Согласно требованиям, горячую смесь укладывают только на сухое основание», – пояснил координатор проекта Народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Коми Роман Литвин. Он сообщил, что информация об этом факте будет направлена в Минстрой Коми.

«Нам будет очень интересно узнать, какое заключение сделают специалисты Минстроя от увиденного видеоматериала активистов Народного фронта. Также направим результат мониторинга в администрацию Корткеросского района», – сказал Р.Литвин.

*** В Коми на интерактивной карте «убитых» дорог проекта ОНФ на сегодня отмечено 68 участков общей протяженность 118 километров, которые находятся в ненормативном состоянии.

Фото и видео предоставлено пресс-службой ОНФ в Коми

«КомиОнлайн»
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КомиКорткеросский район
Общество
Социум
дорогиремонтасфальтнарушенияснег
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