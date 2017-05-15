В Коми стало еще больше бедных

В прошлом году к этой категории относился каждый седьмой, а теперь – каждый шестой житель региона.

Как сообщает Комистат, по предварительной оценке, в 2016 году 143 тысячи жителей республики имели среднедушевой денежный доход ниже величины прожиточного минимума. Годом ранее таких было 130 тысяч человек. «Рост численности бедного населения наблюдался как в целом по России, так и в большинстве субъектов Северо-Западного федерального округа, за исключением Архангельской, Вологодской, Ленинградской областей и Санкт-Петербурга, - прокомментировали статистики.

Доля малоимущих в Коми составила 16,7 процента от общей численности населения (в 2015-м – 15 процентов) и была выше, чем в среднем по России (13,5 процента). Значение этого показателя по Северо-Западу варьировалось от 19 процентов в Псковской области до 8 процентов в Санкт-Петербурге.

В прошлом году в Коми малообеспеченное население располагало среднедушевыми доходами в размере 8,6 тысячи рублей в среднем за месяц. Эта сумма в 1,4 раза меньше величины прожиточного минимума (12,1 тысячи рублей) и в 3,7 раза меньше, чем среднедушевой денежный доход населения (31,5 тысячи рублей).

В 2016 году разница в среднедушевых доходах 10 процентов наиболее и 10 процентов наименее обеспеченного населения составила 13,4 раза (в 2015-м – 14,4 раза), по России - 15,7 раза (как и в 2015 году). Среди регионов Северо-Запада по соотношению среднедушевых доходов крайних десятипроцентных групп республика находилась на третьем месте (по убыванию показателя). Наиболее глубокое расслоение населения по уровню доходов наблюдалось в Ненецком автономном округе (16,4 раза), наиболее сглаженное – в Карелии (9 раз).

В марте 2016 года Коми попала на 26-ю строчку в рейтинге бедности регионов, что означает среднюю долю количества малоимущих. Сами россияне, согласно опросам, считают бедными людей с доходом ниже 15500 рублей.

Из-за снижения доходов, некоторые семьи в Коми начали возвращать в детские дома взятых на воспитание детей.

*** Бедность – экономическое положение части населения и семей, имеющих относительно низкое обеспечение денежными, имущественными и иными ресурсами и, следовательно, находящихся на низком уровне материальных и духовных потребностей. Поэтому одним из важнейших направлений государственного регулирования социально ориентированной экономики является создание эффективной системы помощи бедному населению, защиты населения от безработицы и роста цен, создание системы социальных гарантий для всех слоев населения. Проводить эту работу необходимо для снижения разрывов в уровне доходов населения и социальной напряженности в обществе. Домохозяйства, в которых совокупный доход не превышает сумму величин прожиточных минимумов для всех его членов, имеют право на получение статуса малообеспеченных. Им может быть назначена государственная социальная помощь.

Фото Владилена Олофинского