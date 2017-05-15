Чистый операционный доход Россельхозбанка достиг 34 миллиардов рублей

Увеличение за первые четыре месяца 2017 года составило более 18 процентов.

Чистый операционный доход «Россельхозбанка» (до вычета расходов на резервы и выбытие ссудной задолженности), рассчитанный на основе российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ), по итогам первых четырех месяцев 2017 года составил 34 миллиарда рублей, увеличившись на 18,4 процента по сравнению с тем же периодом 2016 года.

Как сообщает пресс-служба Россельхозбанка, чистые процентные доходы финансового учреждения в январе-апреле 2017 года составили 21,4 миллиарда рублей против 20,7 миллиарда годом ранее (рост на 3 процента), чистые комиссионные доходы – 6,2 миллиарда рублей против 4,5 миллиарда (рост на 37,5 процента).

За отчетный период банк направил агропромышленному комплексу кредитов на сумму порядка 370 миллиардов рублей, что на 65 процентов превышает аналогичный результат 2016 года. Совокупный объем кредитного портфеля банка на 1 мая 2017 превысил 1,766 триллиона рублей, увеличившись с начала года на 30,2 миллиарда рублей.

*** АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. В собственности государства находятся 100 процентов акций банка. Свидетельство о государственной регистрации кредитной организации №3349 выдано Банком России 24 апреля 2000 года.

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