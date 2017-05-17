В деле против руководства службы по тарифам Коми всплыла уникальная программа

В Сыктывкарском городском суде продолжается рассмотрение уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере чиновником, имевшим, по мнению следствия, отношение к установке тарифов на тепло и электроэнергию и возможность влиять на их размеры. На скамье подсудимых – бывший референт службы по тарифам Олег Рябинин.

Как напоминает «Московский комсомолец», данный процесс – одно из ответвлений большого коррупционного скандала, известного уже далеко за пределами республики под названием «дело Гайзера». Проходит по нему около 20 человек – чиновники, предприниматели и политики самых разных рангов. Внимание следователей привлек в числе прочих и заместитель председателя правительства Коми Константин Ромаданов, который курировал службу по тарифам. По некоторым данным, были у него и подконтрольные компании, работающие в сфере тепло- и электроснабжения, у которых, по данным других обвиняемых, были подозрительно высокие тарифы. К.Ромаданов довольно быстро согласился на работу со следствием в обмен на определенные преференции. Как пишет издание, вскоре после этого его фамилия начала пропадать из некоторых следственных документов, в том числе из обвинительного заключения по делу О.Рябинина, которое недавно начали рассматривать в суде.

По данным Следственного управления СК по Коми, с 2011 по 2015 годы чиновники службы по тарифам принимали решения о тарифах для подконтрольных К.Ромаданову юрлиц, исполняли поручения и указания зампредседателя местного правительства. Газета пишет о глава ведомства Илье Первакова и референте О.Рябинине, который был не только правой руке руководителя, но и человеком, разработавшим программу по расчету тарифов. По версии следствия, он мог в любой момент внести изменения в вычисления или поручить это делать сотрудникам службы. Естественно, такие поручения К.Ромаданова, скорее всего, выполнялись не бесплатно, а за ежемесячное вознаграждение. Следствие считает, что за четыре года О.Рябинин получил почти 2 миллиона рублей (прибавка к зарплате составляла более 41 тысячи рублей), а И.Перваков – 1,6 миллиона. А также помощь в погашении долгов за купленную квартиру (еще 5,8 миллиона). Бонусом идет подарок в виде снегохода стоимостью 819 тысяч рублей.

Оба попавшихся на взятках чиновника вину признали. Экс-глава службы по тарифам И.Перваков полностью, референт О.Рябинин – частично. Однако передать дело в суд – лишь начало долгого процесса. Сейчас И.Перваков содержится под стражей. Производство по его уголовному делу временно приостановлено до тех пор, пока не вынесут приговор его бывшему референту. Судя по всему, произойдет это нескоро.

На первое судебное заседание экс-референт службы, находящийся под подпиской о невыезде, подошел одним из первых. Как пишет «МК», ни подавленным, ни печальным, как того можно было бы ожидать, он не выглядел. Чуть позже к числу ожидающих присоединились бывшие и нынешние сотрудницы службы по тарифам, которая теперь входит в состав министерство строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства. Женщины по делу проходят свидетелями. Чуть позже подошел и адвокат Александр Ладанов, специализирующийся на уголовных делах, он излучал спокойствие и уверенность.

На протяжении нескольких часов участники процесса с помощью свидетелей изучали механизм расчета тарифов на электроэнергию и тепло, выясняли, чем же именно занимался О.Рябинин.

Как дали понять обе свидетельницы, бывший референт занимался большим и сложным делом, упростившим жизнь всем отделам ведомства. При этом, по мнению свидетельниц, никакого отношения к установки тарифов он не имел, а просто разработал и внедрил некие «шаблоны». В эту программу специалисты отделов вводили данные, предоставляемые теплоэнергетическими компаниями, и она сама высчитывала тариф. Правда, обе согласились, что если компания подаст дополнительные или измененные данные, программа выдаст новый тариф. По словам приглашенных в суд свидетелей, вносить данные в таблицы могут только специалисты профильных отделов.

Между тем следствие считает, что вносить изменения в расчетные таблицы либо сам О.Рябинин, либо сотрудники отделов по его указанию могли, не только основываясь на показаниях компаний, но и руководствуясь указаниями от К.Ромаданова. Приглашенные на заседание женщины уверяли, что ни о каких указаниях не слышали. Но сказали, что О.Рябинин создал хорошую программу, которая позволяет «исключить много технических неполадок». Его они считают высокопрофессиональным специалистом» и доброжелательным человеком. «После ухода Олега Николаевича был создан отдел методологии, который занимается тем, что раньше делал один Олег Николаевич», – сообщила одна из свидетельниц, желая подчеркнуть профессионализм, работоспособность и ответственность бывшего референта.

У обвинения вызвала вопросы не только процедура расчета тарифов (экспертная оценка защищенности этой программы, возможно, будет представлена позже), но и сам факт появления должности «референт». Зачем она нужна и кто ее создал, рассказал еще один свидетель – заместитель министра строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Павел Секретарев. С 2011 по 2015 год он работал сначала начальником одного из управлений службы, а затем – заместителем руководителя. Имеющий два высших образования – экономическое и юридическое, – чиновник в своих ответах был предельно лаконичен и точен.

«Введение должности референта регламентировано постановлением главы Республики Коми, а решение об учреждении должности вправе инициировать руководитель органа государственной власти. По законодательству, введение этой должности согласуется с курирующим заместителем правительства республики (в период 2011-2015 годов им был К.Ромаданов – прим.). Соответственно, если такое разрешение получено, руководитель вправе такую должность ввести, – отчеканил свидетель. – Введение должности референта предусмотрено для того, чтобы реализовать конкретное мероприятие в органе госвласти в течение определенного времени и с определенным результатом».

По словам замминистра, О.Рябинин со своей работой справлялся. Более того, когда он сам весной 2016-го возглавил Службу по тарифам, в кресло заместителя планировал посадить именно референта.

Допросами трех свидетелей первые два судебных заседания и ограничились.

«Свою вину обвиняемый не признает», – сообщил «МК» после процесса государственный обвинитель. Как дал понять адвокат, его подзащитный не признает получение взятки. На прямой вопрос: «А что же признает?», переглянувшись с клиентом, сообщил, что об этом станет известно во время дачи показаний. Учитывая, что следующие заседания назначены лишь на лето, до дачи показаний и судебных прений, когда обычно и всплывает самая интересная информация и доказательства, дело дойдет нескоро. И если О.Рябинин до вынесения приговора остается под подпиской о невыезде, его бывший руководитель И.Перваков будет дожидаться вердикта, находясь под стражей.

*** По «дела Гайзера» проходят 18 человек, которые обвиняются во взятках и незаконной перепродаже государственных предприятий Коми. Среди них бывшие главы республики Владимир Торлопов и Вячеслав Гайзер, замглавы региона Алексей Чернов, председатель Госсовета Игорь Ковзель, зампред правительства К.Ромаданов, бизнесмен Александр Зарубин, бывший сенатор и депутат Госдумы Евгений Самойлов.

«Все эти лица обвиняются в создании и участии в преступном сообществе с целью совершения в особо крупном размере хищений государственного имущества, его последующей легализации, а также получения взяток, – сообщал в одном из интервью председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. – В общей сложности преступным сообществом похищено государственного имущества на сумму более 3,3 миллиарда рублей, получено взяток в размере более 200 миллионов рублей. Действия преступного сообщества нанесли экономике Республики Коми колоссальный ущерб. Они без малейшего смущения залезают в карман представителей самых уязвимых слоев населения: многодетных семей, инвалидов, пенсионеров и детей».

Фото с сайта pixabay.com