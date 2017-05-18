Подать онлайн-заявку на летний отдых детей можно будет в три лагеря Коми

Как сообщает пресс-служба министерства образования, науки и молодежной политики Коми, подписано распоряжение правительства региона, в котором даны поручения и рекомендации по совершенствованию организации отдыха и оздоровления детей республики.

Минобразу поручено разработать порядок формирования и ведения реестра организаций отдыха детей и их оздоровления в республике, а также реализовать пилотный проект по подаче заявлений на зачисление детей в республиканские лагеря отдыха через информационную систему «Электронное образование». В реализации проекта в 2017 году примут участие три лагеря, находящихся в оперативном управлении республиканского центра детско-юношеского спорта и туризма, - «Мечта», «Чайка» и «Гренада».

Преимущества электронной подачи заявлений – повышение доступности информации о порядке предоставления услуг и помощь родителям в выборе места отдыха ребенка. Кроме того, электронная система позволит проводить учет вместимости и наполняемости лагерей, вести персонифицированный учет детей и подростков, нуждающихся и пользующихся этими услугами.

В дальнейшем в проект хотят включить стационарные детские оздоровительные лагеря различной ведомственной принадлежности, расположенные в Коми и за ее пределами.

Министерству труда, занятости и социальной защиты республики совместно с органами местного самоуправления поручено разработать порядок формирования списков детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) и в приемных семьях, выезжающих в лагеря и санатории, а также обеспечить распределение путевок для данных категорий.

Органам местного самоуправления рекомендовано сохранить в 2017 году охват детей оздоровлением и отдыхом на уровне прошлого года и обеспечить стопроцентный охват детей, состоящих на профилактике.

Отдельная рекомендация касается временного трудоустройства подростков от 14 до 18 лет, стоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних. С мая по сентябрь 2017 года необходимо трудоустроить не менее 30 процентов детей этой категории.

*** По данным Минобраза Коми, в марте 2017-го в регионе проживало 116 тысяч детей. Около 50 процентов из них этим летом смогут отдохнуть при поддержке республики. В 2016-м отдых устроили для 58,6 тысячи детей (19,5 тысячи из «трудных» семей). В 2017 году снижать планку не планируют. На это будет выделено 355,4 миллиона рублей (323,2 миллиона – из республиканского бюджета, 24,2 миллиона – из муниципальных). Также будут задействованы и внебюджетные средства – за счет организаций, которые отправляют детей своих сотрудников на отдых. Бесплатных путевок в этом году выделят 13,3 тысячи (в предыдущем было 13,1 тысячи). Увеличится квота для одаренных детей (с 670 до 850 путевок) и для детей в трудной жизненной ситуации (с 3730 до 3990 путевок), а для других категорий их число сократится (с 8700 до 8460 путевок).

Фото с сайта camp-online.ru