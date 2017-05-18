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14:40 Каждый третий в России отрицает, что пьет алкоголь
Соцопрос показал, что большинство жителей страны употребляет спиртное лишь изредка.
Почти каждый третий россиянин (29 процентов) заявил, что никогда не употребляет алкогольные напитки. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные опроса «Левада-центра».
Отвечая на вопрос, употребляют ли они алкоголь, 29 процентов заявили, что никогда не употребляют алкоголь; 30 процентов респондентов сказали, что пьют алкоголь реже раза в месяц, примерно раз в месяц употребляют алкогольные напитки 16 процентов опрошенных россиян.
Согласно опубликованным данным, один-два раза в месяц употребляют алкоголь 18 процентов, а о том, что выпивают несколько раз в неделю, сказали 6 процентов опрошенных.
По данным опроса «Левада-центра», треть россиян заявляет, что за раз выпивает примерно две рюмки водки/полбутылки вина/литр пива за раз; 29 процентов респондентов сказали, что могут выпить примерно рюмку водки/стакан вина/бутылку пива за раз. Согласно опросу, меньше рюмки водки/стакана вина/бутылки пива за раз могут выпить 17 процентов респондентов, а 16 процентов опрошенных пьют за раз около стакана водки/бутылки вина/двух литров пива.
*** Опрос проводили 21-24 апреля 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке среди 1,6 тысячи человек старше 18 лет и в 137 населенных пунктах страны. Исследование делали на дому у респондента методом личного интервью, статистическая погрешность не превышает 3,4 процента.
*** Ранее в докладе о социально-экономическом положении России, по итогам прошлого года было указано, что в стране в общей сложности продали 10 миллиардов 675 миллионов литров спиртных напитков. По статистике, вино больше всего любят жителя НАО, Карелии и Коми - в среднем там за год куплено по 6-8 литров вина на душу населения. В Коми показатель составил 6,26 литра.
А в 2015 году республика попала в число субъектов, где из-за спиртного часто умирают, болеют и преступают закон.
Министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин в марте этого года привел данные, что около 40 процентов населения региона являются трезвенниками, 30 процентов – потребителями, 20 процентов – злоупотребляют, еще около 5-10 процентов страдают хроническим алкоголизмом.
Фото Владилена Олофинского
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