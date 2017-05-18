КомиОнлайн

Новости

Четверг, 18 мая 2017, 14:40
  • 239
  • 0
  • 1

14:40
Каждый третий в России отрицает, что пьет алкоголь

Соцопрос показал, что большинство жителей страны употребляет спиртное лишь изредка.

Почти каждый третий россиянин (29 процентов) заявил, что никогда не употребляет алкогольные напитки. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные опроса «Левада-центра».

Отвечая на вопрос, употребляют ли они алкоголь, 29 процентов заявили, что никогда не употребляют алкоголь; 30 процентов респондентов сказали, что пьют алкоголь реже раза в месяц, примерно раз в месяц употребляют алкогольные напитки 16 процентов опрошенных россиян.

Согласно опубликованным данным, один-два раза в месяц употребляют алкоголь 18 процентов, а о том, что выпивают несколько раз в неделю, сказали 6 процентов опрошенных.

По данным опроса «Левада-центра», треть россиян заявляет, что за раз выпивает примерно две рюмки водки/полбутылки вина/литр пива за раз; 29 процентов респондентов сказали, что могут выпить примерно рюмку водки/стакан вина/бутылку пива за раз. Согласно опросу, меньше рюмки водки/стакана вина/бутылки пива за раз могут выпить 17 процентов респондентов, а 16 процентов опрошенных пьют за раз около стакана водки/бутылки вина/двух литров пива.

*** Опрос проводили 21-24 апреля 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке среди 1,6 тысячи человек старше 18 лет и в 137 населенных пунктах страны. Исследование делали на дому у респондента методом личного интервью, статистическая погрешность не превышает 3,4 процента.

*** Ранее в докладе о социально-экономическом положении России, по итогам прошлого года было указано, что в стране в общей сложности продали 10 миллиардов 675 миллионов литров спиртных напитков. По статистике, вино больше всего любят жителя НАО, Карелии и Коми - в среднем там за год куплено по 6-8 литров вина на душу населения. В Коми показатель составил 6,26 литра.

А в 2015 году республика попала в число субъектов, где из-за спиртного часто умирают, болеют и преступают закон.

Министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин в марте этого года привел данные, что около 40 процентов населения региона являются трезвенниками, 30 процентов – потребителями, 20 процентов – злоупотребляют, еще около 5-10 процентов страдают хроническим алкоголизмом.

Фото Владилена Олофинского

«КомиОнлайн»
Версия для печатиВерсия для печати
РоссияКомиКарелияНАО
Общество
Социум
опросалкогольтрезвость
Материалы по теме
Поделиться:
Если вы заметили смысловую, орфографическую, стилистическую или другую ошибку на этой странице, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter. Выделенный текст будет автоматически отослан редактору.
Реклама

Комментарии

Добавить комментарий

Реклама

Видеовзгляд

Поиск работы

Главный специалист по обслуживанию физических лиц
ТРАСТ, Национальный банк (Сыктывкар)
от 23500 RUR

от 100000 RUR

Торговый представитель
Южная Соковая Компания (Сыктывкар)

Искать вакансии
Реклама

Календарь

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Май 2017
 
Реклама

Последние комментарии

Ольга:
А почему тогда выдры на фото к сюжету?
18.05.2017 - 16:43
Перейти к новости
Ветеран:
Кому - то щи пустые, а кому жемчуг мелок...
18.05.2017 - 12:29
Перейти к новости
Валерий:
КСП молодцы.Проверьте пожалуйста на профнепригодность и неэффективность руководителя МОГО «Ухта» Османова М.
18.05.2017 - 12:04
Перейти к новости
Кристина:
Средняя зарплата в Коми 15-25 тысяч, не больше!
18.05.2017 - 11:15
Перейти к новости
Андрей:
Охренеть, я наверное не в той Коми живу!
18.05.2017 - 07:07
Перейти к новости

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА №ФС77-58855, выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комуникаций, 28.07.2014

© ООО «Медиа системы», 2006–2017.

При использовании материалов сайта обязательна ссылка на источник. Не предназначено для лиц моложе 18 лет

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика