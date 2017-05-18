Каждый третий в России отрицает, что пьет алкоголь

Почти каждый третий россиянин (29 процентов) заявил, что никогда не употребляет алкогольные напитки. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные опроса «Левада-центра».

Отвечая на вопрос, употребляют ли они алкоголь, 29 процентов заявили, что никогда не употребляют алкоголь; 30 процентов респондентов сказали, что пьют алкоголь реже раза в месяц, примерно раз в месяц употребляют алкогольные напитки 16 процентов опрошенных россиян.

Согласно опубликованным данным, один-два раза в месяц употребляют алкоголь 18 процентов, а о том, что выпивают несколько раз в неделю, сказали 6 процентов опрошенных.

По данным опроса «Левада-центра», треть россиян заявляет, что за раз выпивает примерно две рюмки водки/полбутылки вина/литр пива за раз; 29 процентов респондентов сказали, что могут выпить примерно рюмку водки/стакан вина/бутылку пива за раз. Согласно опросу, меньше рюмки водки/стакана вина/бутылки пива за раз могут выпить 17 процентов респондентов, а 16 процентов опрошенных пьют за раз около стакана водки/бутылки вина/двух литров пива.

*** Опрос проводили 21-24 апреля 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке среди 1,6 тысячи человек старше 18 лет и в 137 населенных пунктах страны. Исследование делали на дому у респондента методом личного интервью, статистическая погрешность не превышает 3,4 процента.

*** Ранее в докладе о социально-экономическом положении России, по итогам прошлого года было указано, что в стране в общей сложности продали 10 миллиардов 675 миллионов литров спиртных напитков. По статистике, вино больше всего любят жителя НАО, Карелии и Коми - в среднем там за год куплено по 6-8 литров вина на душу населения. В Коми показатель составил 6,26 литра.

А в 2015 году республика попала в число субъектов, где из-за спиртного часто умирают, болеют и преступают закон.

Министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин в марте этого года привел данные, что около 40 процентов населения региона являются трезвенниками, 30 процентов – потребителями, 20 процентов – злоупотребляют, еще около 5-10 процентов страдают хроническим алкоголизмом.

Фото Владилена Олофинского