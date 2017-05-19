В удорском райцентре семью из аварийного дома переселят по решению суда

Прокуратура Удорского района провела проверку соблюдения прав граждан на переселение из непригодного для проживания жилья.

Как сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства, установлено, что многоквартирный дом №21 по улице Н.Трофимовой в селе Кослан, в котором проживает молодая женщина с маленьким ребенком, в 2015 году межведомственной комиссией был признан аварийным. Однако в соответствующую муниципальную программу по переселению граждан на территории района на 2013 – 2017 годы, здание не вошло.

В доме, представляющем из себя бывшее двухэтажное общежитие, протекает кровля, проваливаются полы, неисправна электропроводка и система отопления.

До настоящего времени администрацией Кослана другая благоустроенная квартира женщине взамен непригодного жилья не предоставлена.

В защиту прав молодой матери прокуратура района направила в Удорский районный суд исковое заявление о возложении на администрацию Кослана обязанности предоставить семье во внеочередном порядке по договору социального найма благоустроенное жилое помещение, отвечающее установленным требованиям. Суд требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме. Решение не вступило в законную силу.

Фото пресс-службы прокуратуры Коми