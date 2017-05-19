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Пятница, 19 мая 2017, 17:19
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17:19
Пенсионер из Княжпогостского района вложил в акции канадской компании более миллиона рублей

Деньги пропали из-за «сбоя в программе».

В дежурную часть в Княжпогостском районе обратился местный житель 1951 года рождения, заявив о хищении у него путем обмана 1 миллиона 257 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба МВД по Коми, полицейские установили, что мужчина воспользовался предложением сайта одной компании, зарегистрированной в Канаде, о заработке денег путем ставок на акции. Сотрудники фирмы убедили его вложить деньги в их организацию и получить прибыль.

Далее потерпевшему был выслан письменный договор об указании различных видов услуг, консультаций, в том числе настройки определенной программы. Мужчина установил данную программу на свой компьютер и создал личный кабинет, а также открыл валютный счет и получил банковскую карту. После чего списал со своего счета в компанию различные суммы в долларах США.

Далее потерпевший лишь наблюдал за состоянием счета. При этом с ним созванивались сотрудники канадской фирмы и убеждали о дополнительном вложении средств в целях повышения дохода.

В результате пенсионер перечислил злоумышленникам за полмесяца 1 миллион 257 тысяч рублей. Спустя некоторое время он обнаружил отсутствие средств в личном кабинете и созвонился с представителями компании. Те, в свою очередь, посоветовали мужчине написать заявление на имя руководителя для разбирательства и сообщили о сбое в программе. Однако до настоящего времени денежные средства потерпевшему не возвращены.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Фото с сайта pixabay.com

«КомиОнлайн»
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КомиКняжпогостский районКанада
Происшествия
Социум
мошенникиакциивкладдоллары
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