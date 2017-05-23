Сбербанк пригласил сыктывкарцев на «Ипотечную субботу»

В начале мая Сбербанк запустил специальное предложение по кредитам на покупку готового жилья – скидку в размере 0,5 процента для клиентов, которые воспользуются сервисом «Электронная регистрация». Этот совместный сервис Сбербанка и Росреестра позволяет подать документы на регистрацию права собственности на недвижимость в электронном виде.

Новый диапазон процентных ставок по продукту «Приобретение готового жилья» при условии оформления электронной регистрации составит 10,75-12,25 процента. Ставки указаны с учетом предложения для молодых семей.

«Мы продолжаем улучшать условия по жилищным кредитам, одновременно уделяя особое внимание развитию цифровых сервисов в сфере ипотечного кредитования. Теперь зарегистрировать ипотечную сделку в электронном виде на вторичном рынке не только удобно, но и выгодно – при электронной регистрации клиент получает скидку 0,5 процента от базовой ставки. Ранее подобная скидка была введена для первичного жилья – это предложение оказалось востребованным среди клиентов», – отметила заместитель управляющего Коми отделением Сбербанка Алина Хвищук.

Для тех, кто только планирует приобрести жилье, Сбербанк, агентства недвижимости и строительные компании Сыктывкара (официальные партнеры Сбербанка в сфере недвижимости) проводят «Ипотечную субботу», которая состоится 27 мая с 10:00 до 16:00 в офисе Сбербанка по адресу: Сыктывкар, улица Коммунистическая, 27А. Здесь можно будет получить консультацию специалистов банка по жилищному кредитованию, познакомиться с предложениями на рынке жилья, действующими акциями и скидками от партнеров, подобрать оптимальный вариант и подать заявку на кредит. Получить дополнительную информацию о мероприятии можно по телефону: 8 (8212) 28-66-73.

Ставки указаны с учетом оформления добровольного страхования жизни и здоровья. Более подробно с условиями ипотечного кредитования в Сбербанке можно ознакомиться на сайте в разделе «Кредит на жилье», с условиями предоставления сервиса подачи документов на регистрацию права собственности на недвижимость в электронном виде, его стоимостью – на onreg.domclick.ru.

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Фото Игоря Соколова