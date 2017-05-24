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Среда, 24 мая 2017, 10:57
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10:57
В Коми стали меньше строить

За четыре месяца введено в строй в 2,5 раза меньше квартир.

Как сообщает Комистат, объем строительных работ за январь-апрель этого года оценивается в 11,46 миллиарда рублей, что в три раза меньше показателя прошлогоднего показателя (35,13 миллиарда).

За четыре месяца этого года было сдано 35,7 тысячи квадратных метров жилья, что на 58 процентов меньше, чем было за тот же период 2016 года. Отдано под заселение 695 квартир, за январь-апрель 2016 года показатель был лучше – 1711 квартир.

В частном домостроении тоже отмечен спад. За четыре месяца население за счет собственных средств ввело в строй 12,4 тысячи квадратных метров жилья, что на 2,6 процента меньше, чем годом ранее.

*** Планы на 2017 год предусматривают ввод 228 тысяч квадратных метров жилья, эта цифра содержится в стратегии социального и экономического развития Коми до 2020 года. Однако глава Минстроя ориентируется на показатель в 230 тысяч «квадратов». В 2016-м по уточненным данным Комистата введено в строй 239,7 тысячи квадратных метров.

Фото Елены Кабаковой

Игорь Соколов
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КомиСыктывкар
Экономика
Делу время
Строительствожильедомазаселение
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