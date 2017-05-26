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Пятница, 26 мая 2017, 15:19
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15:19
В Минсельхозе Коми скептически отнеслись к идее выращивания кукурузы

Сроки посева уже прошли, а погода для посадки все еще не годится.

«Комсомольская правда в Коми» спросила у представителей министерства сельского хозяйства и потребительского рынка Коми, как продвигаются дела с посадкой кукурузы в регионе.

«Мы планируем посадить кукурузу в качестве эксперимента. Однако пока погода не позволяет этого сделать. Нужно, чтобы почва прогрелась до оптимальной температуры, ведь кукуруза – теплолюбивое растение, оно боится заморозков, - рассказала начальник отдела растениеводства Минсельхоза Татьяна Ортякова.

Заместитель министра сельского хозяйства республики Петр Хоробрых рассказал, что кукурузу планируют посадить на территории двух хозяйств – в Ухтинском и Прилузском районах. Однако настроены в ведомстве пессимистично: «Посев намечается в Шудаяге, там находится хозяйство «Ухта-97», и в поселке Гуляшор Прилузского района на предприятии «Южное», - поделился планами замминистра, - Однако я считаю, что эксперимент уже не удался, так как сроки посева кукурузы уже прошли».

*** В июле 2016 года глава Коми Сергей Гапликов предложил вместо борщевика, который идет на корм коровам, выращивать кукурузу. «Я знаю, коровы от кукурузы просто мурчат. Нам необязательно дожидаться созревания початков: именно зеленая масса является лучшей кормовой базой для крупного рогатого скота. Нужно взять пару хозяйств в республике и испробовать новый корм. К тому же кукуруза отлично поддается консервации», - сказал он тогда.

В мае 2017-го стало известно, что эксперимент планируют провести на двух опытных полях по 10 и 50 гектаров (в Прилузском и Ухтинском районах соответственно), хотя ранее сообщалось о 10-15 гектарах в общей сложности.

Ранее в Коми уже выращивали кукурузу: первые опыты проводили в 1950-1960-е годы, вторая попытка была в конце 1980-х – начале 1990-х.

Фото с сайта pixabay.com

«КомиОнлайн»
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КомиУхтаПрилузский район
Общество
Социум
Сельское хозяйствокукурузаПогода
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