О чем говорит республика: чиновники мобилизуют резервы, чемпионат мира в Коми и «Хеннесси» в «трезвяке»

Чиновникам придется пить чай за себя и за «того парня»

В министерствах и ведомствах республики утверждена предельная штатная численность. Другими словами, это количество чиновников в органах исполнительной власти региона, но без персонала по охране и обслуживанию зданий, а также водителей служебного автотранспорта.

Самый большой коллектив останется в министерстве юстиции Коми – здесь будут работать 270 человек. В министерстве труда, занятости и социальной защиты продолжат деятельность 219 сотрудников, в министерстве промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта – 196.

Пусть вас не удивляет численность Минюста. В его структуру входят 60 аппаратов мировых судей, обеспечивающих организационно-правовое, документационное, техническое, информационно-аналитическое сопровождение деятельности служителей Фемиды, а также 21 территориальный отдел ЗАГСа, сотрудники которых производят государственную регистрацию актов гражданского состояния в городах и районах республики.

Самыми немногочисленными ведомствами останутся управление по охране объектов культурного наследия (7 человек), комитет гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (16 человек) и министерство национальной политики (21 человек).

С 1 июня численность госслужащих сокращается как минимум на 100 человек. Не менее чем на 85 человек станет меньше и работников госучреждений. В первую очередь, вероятно, будут сокращены пенсионеры и имеющиеся вакансии, кого-то «уговорят» уйти по собственному желанию, а вот все остальные могут рассчитывать на полагающееся при сокращении пособие и выплату компенсации за неиспользованный отпуск. Этот размер в общей сложности может достигнуть полугодового заработка.

При этом так и остается неизвестным, кто будет выполнять работу уволенных людей. Имеющаяся нагрузка будет распределена между оставшимися? Так это что, им и чай за двоих теперь пить придется? Или нам с вами – тратить в два раз больше времени на посещение ведомств?

Ну а если без шуток, армия безработных в Коми заметно увеличится. Нынешнее сокращение – оно не последнее. Но некоторым данным, до конца года чиновничьи аппараты ждет еще одна волна оптимизации. И ожидается она уже куда более масштабная.

Читатели, они же налогоплательщики, высказывают мнение по этому поводу: «Что делает такое количество чиновников в Минпроме? Местной промышленности нет, а «Лукойл», «Газпром», «Монди» и без них работают. Также Минсельхоз! А уж про Минэкономразвития и слов нет. Хоть бы одно министерство сделало публичный отчет о реальных делах. Не семинарах и симпозиумах, а конкретно – сколько денег привлекли, что построили, сколько новых рабочих мест создали», «Сейчас провалились и Минкульт, и Миннац. Бестолковая суета в обоих. Стоит объединить», «Численность служащих сокращают, а количество министерств растет. Для полного счета не хватает министерства кривых зеркал».

В Коми вновь вспомнили о новой «национальной идее»

Высокие спортивные функционеры, среди которых глава мирового хоккея с мячом Борис Скрынник и председатель попечительского совета Федерации хоккея с мячом России Георгий Боос поддержали заявку Республики Коми на проведение чемпионата мира по хоккею с мячом в 2021 году в Сыктывкаре. Коми заявила, что готова провести столь важное спортивное состязание в год столетия своей государственности. Заявку осталось поддержать Минспорту России, после чего вопрос можно считать решенным.

Как подчеркнул Г.Боос, Сыктывкар достоин принять турнир такого уровня, но надо отдавать себе отчет в ответственности за организацию чемпионата мира. Пока Россия с честью справлялась с этой задачей.

В том, что Коми не подведет, сомнений практически нет. Ведь не зря глава региона Сергей Гапликов на торжественной церемонии открытия первенства мира по хоккею с мячом среди юниоров в январе этого года окрестил русский хоккей «Национальной идеей Республики Коми». Да и опыт подготовки куда более серьезных соревнований у него имеется. Достаточно вспомнить Олимпиаду в Сочи.

Пока неясно, сколько средств, в том числе и из бюджета республики, понадобится на подготовку чемпионата в Сыктывкаре, если будет принято такое решение, но состоявшиеся здесь минувшей зимой юниорское первенство мира и финал Суперкубка России красноречиво показали возможности города на Сысоле.

Как сообщил журналистам после вручения Суперкубка министр спорта Коми Николай Бережной, «сегодня был определенный экзамен, который нам проводила Федерация хоккея с мячом России, предварительная оценка наших кураторов – положительная».

Чтобы руководство Коми не забывало о новой национальной идее, переходящий кубок победителя Всероссийских соревнований среди команд высшей лиги России по хоккею с мячом, завоеванный в этом году сыктывкарским «Строителем», передали на временное хранение администрации главы республики. Теперь кубок установлен на четвертом этаже «желтого дома» среди спортивных наград региона.

Правда, не все жители оценили это решение. Люди недоумевают, если на республиканском стадионе существует целый зал спортивной славы, зачем выставлять престижный экспонат там, куда простому смертному не попасть?

Республике пора протрезветь, и в этом ей поможет Минздрав

Медицинские вытрезвители, канувшие на рубеже веков в Лету, и вновь создаваемые сейчас в городах Коми, будут по-прежнему финансироваться из бюджета республики. По сообщению «Комиинформа», Москва, чего и следовало ожидать, отклонила предложение регионального Минздрава, и не включило услугу в базовый отраслевой перечень государственных работ.

К слову, пока в регионе функционирует лишь одно подобное подразделение при ЦРБ Усинска. Оно небольшое – всего пять мест, потому и не пустует. С лета прошлого года подразделение «гостеприимно распахнуло свои объятия» 146 нетрезвым горожанам и гостям Усинска, а с начала нынешнего приняло уже 78 человек. О качестве услуг не сообщается, но думается, оно должно быть на высоте, ведь себестоимость отрезвления одного клиента обходится государству в 41 тысячу рублей!

В нефтяной столице Коми граждан навеселе обслуживают 22 специалиста, и на этот год подразделению предусмотрена субсидия в размере 6 миллионов рублей. Период для естественного отрезвления определен в одни сутки, в течение которых клиента подвергают санитарной обработке, а затем он находится под наблюдением фельдшера. При необходимости здесь готовы оказать и медицинскую помощь, но, к счастью, таких случаев пока не было.

Как сообщил глава Минздрава Коми Дмитрий Березин, аналогичные подразделения планируется открыть в Сыктывкаре и в Ухте. Если в столице региона помещение уже найдено и должно быть до конца года отремонтировано, то в Ухте вопрос уже больше года не может сдвинуться с мертвой точки. Варианты, предлагаемые властями муниципалитета, не устраивают медиков.

Члены республиканской межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, где и прозвучали сегодня эти данные, сошлись во мнении, что услугу должны оплачивать сами граждане. Однако как это будет происходить, и есть ли законные способы взыскивать средства, пока неясно. А даже если такие способы найдутся, то каждый ли сможет оплатить 41 тысячу рублей, даже если ему на посошок будут наливать стопарик элитного «Хенесси ХО» или «Блю Лейбл»?

Василий Жуков

Фото с сайта pixabay.com

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