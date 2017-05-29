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Понедельник, 29 мая 2017, 12:18
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12:18
В России объявили Десятилетие детства

Президент страны подписал соответствующий указ.

На портале правовой информации опубликован указ президента России, согласно которому 2018-2027 годы объявлены Десятилетием детства.

Это десятилетие должно стать продолжением национальной стратегии в интересах детей, которая начала действовать в 2012-м, а заканчивается в 2017 году.

В течение трех месяцев правительство страны должно подготовить план мероприятий на три ближайших года.

Как напоминает Meduza, с идеей провести в России Десятилетие детства в ноябре 2016 года выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. А в феврале 2017 года В.Путин в рамках стратегии действий в интересах детей поручил правительству проработать изменения в законы, связанные с медицинской помощью детям с ограниченными возможностями и с обеспечением детей лекарственными препаратами. Глава государства также поручил заняться профилактикой подростковых суицидов.

Фото пресс-службы главы Коми

«КомиОнлайн»
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Москва
Общество
Социум
детствозаконы
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Последние комментарии

Гость:
Давно пора уже легализовать такой вид деятельности и пусть платят налоги пополняют бюджет , проституция была и есть всегда. Ну и контроль производить, чтобы анализы сдавали постоянно проверять.
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Екатерина:
Кто может объяснит зачем нужны общедомовые счетчики, у меня в квартире нагорает меньше чем ОДН начисляют а что будет с июля норматив 3.11 кВт*ч на м2 из каких расчетов это взяли ведь нужно, наверно, учитывать белые ночи. Посмотреть бы в глаза этим рационализаторам.
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горожанин:
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А какой международный турнир проходил в 1986 г. в Сыктывкаре? Википедия тоже ошибается.
26.05.2017 - 16:02
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ЮРИЙ:
скорее все на выборы а то опоздаете без вас уже назначили !!!
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