В России объявили Десятилетие детства

На портале правовой информации опубликован указ президента России, согласно которому 2018-2027 годы объявлены Десятилетием детства.

Это десятилетие должно стать продолжением национальной стратегии в интересах детей, которая начала действовать в 2012-м, а заканчивается в 2017 году.

В течение трех месяцев правительство страны должно подготовить план мероприятий на три ближайших года.

Как напоминает Meduza, с идеей провести в России Десятилетие детства в ноябре 2016 года выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. А в феврале 2017 года В.Путин в рамках стратегии действий в интересах детей поручил правительству проработать изменения в законы, связанные с медицинской помощью детям с ограниченными возможностями и с обеспечением детей лекарственными препаратами. Глава государства также поручил заняться профилактикой подростковых суицидов.

Фото пресс-службы главы Коми