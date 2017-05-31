В Коми предложили использовать типовые проекты для мусорных полигонов

На заседании совета руководителей советов в Госсовете Коми 31 мая сыктывкарский природоохранный прокурор Юрий Гудков рассказал, что из 350 несанкционированных свалок, которые постоянно используются муниципалитетами, около половины включено в утвержденную территориальную схему. После того как будет выбран региональный оператор по обращению с отходами, работать с ними он не будет иметь права.

«На программу обращения с отходами республика потратила около 400 миллионов рублей. Около половины из них – средства, потраченные на разработку проектов полигонов. Стоимость строительства полигонов в разных районах отличается в разы. Где-то это 40 миллионов, где-то – 400. И каждый муниципалитет видел по-своему. Кто-то готов был обнести несанкционированную свалку забором, поставить будку для охраны. А кто-то – установить там душевые для сотрудников», – рассказал Ю.Гудков.

По словам председателя совета Сыктывкара Анны Дю, межмуниципальный полигон в Мандаче в ценах 2012 года полностью стоит более 3 миллиардов рублей.

Начальник управления охраны окружающей среды Минпрома Коми Игорь Лызлов предложил: «Можно отказаться от имеющихся проектов и создать типовые. Но это вновь потребует денег, времени на изыскания и согласование всеми экспертизами».

Депутат Госсовета Нина Нестерова поддержала идею и попросила Минпром и Минстрой впредь методически помогать муниципалитетам. «Нужно провести инвентаризацию проектов и распространить по муниципалитетам, – высказалась спикер парламента Надежда Дорофеева. – За этот вопрос должны серьезно взяться органы исполнительной власти».

Фото Елены Кабаковой