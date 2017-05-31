КомиОнлайн

Новости

Среда, 31 мая 2017, 12:44
  • 283
  • 0
  • 1

12:44
В Коми приоденут народных дружинников

Предложено ввести для них форменную одежду.

Глава Коми Сергей Гапликов внес в Государственный Совет законопроект, устанавливающий образец форменной одежды дружинника, это будет жилет-накидка.

Как уточняет пресс-служба главы Коми, согласно федеральному закону, народные дружинники при участии в охране общественного порядка должны иметь при себе удостоверение, а также носить форменную одежду или использовать отличительную символику. Образец удостоверения, образцы форменной одежды и отличительной символики устанавливают регионы. При этом дружинникам запрещается использовать удостоверение, носить форменную одежду и использовать отличительную символику во время, не связанное с участием в охране общественного порядка.

Авторы республиканского законопроекта считают, что установление форменной одежды народного дружинника позволит унифицировать элемент верхней одежды, предназначенный для ношения при участии в мероприятиях по охране общественного порядка, во всей республике, идентифицировать дружинника в общей массе людей и оказать дисциплинирующее и профилактическое воздействие на потенциальных правонарушителей и преступников, дать законопослушным гражданам уверенность в своей безопасности при нахождении в общественном месте. Кроме того, благодаря светоотражающим элементам жилет-накидка будет выполнять функции защиты жизни и здоровья народного дружинника в ночное время суток и при неблагоприятных погодных условиях.

Покупать форменную одежду будут за счет республиканского бюджета, средства возьмут из госпрограммы «Юстиция и обеспечение правопорядка». Обойдется это в 372 тысячи рублей.

Жилет-накидка изготавливается из износоустойчивой ткани желтого цвета с элементами из светоотражающих материалов. Она имеет круглый вырез горловины. Для регулирования жилета по ширине с боковых сторон расположены хлястики, застегивающиеся на текстильную застежку. В середине и по низу жилета проложены горизонтальные полосы из светоотражающей ленты шириной 5 сантиметров. На задней стороне (спинке) на 14 сантиметров ниже горловины в центре размещена надпись «НАРОДНЫЙ ДРУЖИННИК», выполненная буквами из светоотражающей ленты высотой 7 сантиметров.

*** На 1 мая 2017 года в региональный реестр включено 28 народных дружин с общей численностью 357 человек.

Фото Катерины Клепиковской

«КомиОнлайн»
Версия для печатиВерсия для печати
КомиСыктывкар
Общество
Социум
Безопасностьдружинники
Поделиться:
Если вы заметили смысловую, орфографическую, стилистическую или другую ошибку на этой странице, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter. Выделенный текст будет автоматически отослан редактору.
Реклама

Комментарии

Добавить комментарий

Реклама

Видеовзгляд

Поиск работы

Менеджер управляющий сервисного центра
Первый компьютерный (Сыктывкар)
от 30000 до 70000 RUR

Менеджер по продажам
КОЛЕСА ДАРОМ.РУ (Сыктывкар)

Оператор информационной базы
Деловые Линии (Сыктывкар)

Искать вакансии
Реклама
Реклама

Последние комментарии

обалдеть:
На фото кадр из фильма ужасов??
31.05.2017 - 14:31
Перейти к новости
сам:
неравномерность определяется "менталитетом населения" - интересно, в Коми какой менталитет?
31.05.2017 - 12:35
Перейти к новости
Ветеран:
«Полезнее и рачительнее вкладывать средства в ту инфраструктуру, что уже имеется. Но не стоит ограничивать свою фантазию. Необходимо рассматривать все идеи. Например, как я предполагал, открыть в Воркуте центр подготовки олимпийкой сборной.
31.05.2017 - 12:12
Перейти к новости
сам:
хахаха, ну я поражаюсь нашим чиновникам, они живут в другом мире, в своем закрытом, не понимая, что происходит
31.05.2017 - 05:58
Перейти к новости
Сарафан:
Санаторий этот проср...ли еще при Торлопове, как и тот, что на морях. Сейчас здание уже неликвид, фундамент непригоден. Дешевле строить новое. Запустить этот объект - ни Гайзер, ни Гапликов на себя такую ответственность не возьмут. А проект был хороший, с бассейном, беседками, терренкуром.
30.05.2017 - 23:08
Перейти к новости

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА №ФС77-58855, выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комуникаций, 28.07.2014

© ООО «Медиа системы», 2006–2017.

При использовании материалов сайта обязательна ссылка на источник. Не предназначено для лиц моложе 18 лет

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика