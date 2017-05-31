В Коми приоденут народных дружинников

Глава Коми Сергей Гапликов внес в Государственный Совет законопроект, устанавливающий образец форменной одежды дружинника, это будет жилет-накидка.

Как уточняет пресс-служба главы Коми, согласно федеральному закону, народные дружинники при участии в охране общественного порядка должны иметь при себе удостоверение, а также носить форменную одежду или использовать отличительную символику. Образец удостоверения, образцы форменной одежды и отличительной символики устанавливают регионы. При этом дружинникам запрещается использовать удостоверение, носить форменную одежду и использовать отличительную символику во время, не связанное с участием в охране общественного порядка.

Авторы республиканского законопроекта считают, что установление форменной одежды народного дружинника позволит унифицировать элемент верхней одежды, предназначенный для ношения при участии в мероприятиях по охране общественного порядка, во всей республике, идентифицировать дружинника в общей массе людей и оказать дисциплинирующее и профилактическое воздействие на потенциальных правонарушителей и преступников, дать законопослушным гражданам уверенность в своей безопасности при нахождении в общественном месте. Кроме того, благодаря светоотражающим элементам жилет-накидка будет выполнять функции защиты жизни и здоровья народного дружинника в ночное время суток и при неблагоприятных погодных условиях.

Покупать форменную одежду будут за счет республиканского бюджета, средства возьмут из госпрограммы «Юстиция и обеспечение правопорядка». Обойдется это в 372 тысячи рублей.

Жилет-накидка изготавливается из износоустойчивой ткани желтого цвета с элементами из светоотражающих материалов. Она имеет круглый вырез горловины. Для регулирования жилета по ширине с боковых сторон расположены хлястики, застегивающиеся на текстильную застежку. В середине и по низу жилета проложены горизонтальные полосы из светоотражающей ленты шириной 5 сантиметров. На задней стороне (спинке) на 14 сантиметров ниже горловины в центре размещена надпись «НАРОДНЫЙ ДРУЖИННИК», выполненная буквами из светоотражающей ленты высотой 7 сантиметров.

*** На 1 мая 2017 года в региональный реестр включено 28 народных дружин с общей численностью 357 человек.

Фото Катерины Клепиковской