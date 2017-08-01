Звездный час: курс астрономии во всех школах Коми введут через год

В соответствии с приказом министерства образования и науки России, курс астрономии снова становится обязательным для изучения в старших классах средней школы. Предполагается, что преподавать астрономию станут учителя физики. При этом никаких часовых изменений не планируется, сообщает пресс-служба министерства образования, науки и молодежной политики Коми.

Авторы инициативы по возвращению этого предмета в школьную программу предполагали, что школьникам на уроках будут рассказывать о строении Солнечной системы, эволюции звезд и Вселенной. Ученики должны будут знать основные астрономические термины. По окончании углубленного уровня школьники должны будут понимать связь открытых в земных условиях физических законов во Вселенной.

Минобраз Коми разработал план мероприятий для внедрения предмета в школы республики, согласно которому процесс изучения предмета будет организован в два этапа: с 1 сентября 2017 года в режиме апробации в ряде пилотных школ и с 1 сентября 2018 года во всех общеобразовательных учреждениях региона. Коми республиканский институт развития образования обеспечит методическое сопровождение введения учебного предмета и организует работу по подготовке педагогических кадров для преподавания астрономии. Учителя должны будут повысить квалификацию или пройти профессиональную переподготовку.

В конце марта ВЦИОМ опубликовал результаты соцопроса, который показал, что четверть россиян верит в то, что Солнце вращается вокруг Земли, говорится в материале «Российской газеты». Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров признался изданию, что этот факт установили, перепроверили и снова подтвердили. Как отмечается в статье, подобный вопрос в ходе исследований россиянам задают регулярно: в 2012 году сторонников альтернативного устройства солнечной системы было около 30 процентов. Тогда же четверть соотечественников призналась, что верит в инопланетян, а половина опрошенных привыкла доверять приметам.

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