КомиОнлайн

Новости

Вторник, 01 августа 2017, 08:51
  • 162
  • 0
  • 1

08:51
Звездный час: курс астрономии во всех школах Коми введут через год

Но некоторые школьники начнут пристально смотреть в небо уже с 1 сентября.

В соответствии с приказом министерства образования и науки России, курс астрономии снова становится обязательным для изучения в старших классах средней школы. Предполагается, что преподавать астрономию станут учителя физики. При этом никаких часовых изменений не планируется, сообщает пресс-служба министерства образования, науки и молодежной политики Коми.

Авторы инициативы по возвращению этого предмета в школьную программу предполагали, что школьникам на уроках будут рассказывать о строении Солнечной системы, эволюции звезд и Вселенной. Ученики должны будут знать основные астрономические термины. По окончании углубленного уровня школьники должны будут понимать связь открытых в земных условиях физических законов во Вселенной.

Минобраз Коми разработал план мероприятий для внедрения предмета в школы республики, согласно которому процесс изучения предмета будет организован в два этапа:  с 1 сентября 2017 года в режиме апробации в ряде пилотных школ и с 1 сентября 2018 года во всех общеобразовательных учреждениях региона. Коми республиканский институт развития образования обеспечит методическое сопровождение введения учебного предмета и организует работу по подготовке педагогических кадров для преподавания астрономии. Учителя должны будут повысить квалификацию или пройти профессиональную переподготовку.

В конце марта ВЦИОМ опубликовал результаты соцопроса, который показал, что четверть россиян верит в то, что Солнце вращается вокруг Земли, говорится в материале «Российской газеты». Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров признался изданию, что этот факт установили, перепроверили и снова подтвердили. Как отмечается в статье, подобный вопрос в ходе исследований россиянам задают регулярно: в 2012 году сторонников альтернативного устройства солнечной системы было около 30 процентов. Тогда же четверть соотечественников призналась, что верит в инопланетян, а половина опрошенных привыкла доверять приметам.

Фото с сайта pixabay.com

«КомиОнлайн»
Версия для печатиВерсия для печати
Коми
Наука
Образ жизни
астрономияобразование
Поделиться:
Если вы заметили смысловую, орфографическую, стилистическую или другую ошибку на этой странице, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter. Выделенный текст будет автоматически отослан редактору.
Реклама
comments powered by HyperComments
Реклама

Видеовзгляд

Поиск работы

Менеджер по продажам смазочных материалов
Контакт, группа компаний (Сыктывкар)
от 30000 RUR

Оператор call-центра
БИЗНЕСФОН (Сыктывкар)
от 20000 RUR

от 25000 до 35000 RUR

Искать вакансии
Реклама

Календарь

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Август 2017
 
Реклама
comments powered by HyperComments

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА №ФС77-58855, выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комуникаций, 28.07.2014

© ООО «Медиа системы», 2006–2017.

При использовании материалов сайта обязательна ссылка на источник. Не предназначено для лиц моложе 18 лет

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика