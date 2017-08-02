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Среда, 02 августа 2017, 10:40
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10:40
В Коми с опозданием прибыло лекарство от рака

Первую партию отдадут федеральным льготникам.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Коми, в республику после перерыва поступила первая партия препарата «Темозоломид». Он применяется для лечения злокачественных новообразований головного и спинного мозга. В ведомстве пояснили, что контракт на поставку «Темозоломида» был заключен в апреле 2017 года (производитель ОАО «Фарм стандарт Уфа-Вита»), но поставщик (ООО «Фарматрикс») задерживал поставку.

Дело в том, что в России зарегистрировано несколько лекарственных препаратов международного непатентованного названия «Темозоломид»: Темодал (зарубежного производства), Темозоломид, Темозоломид-Тева, Темозоломид-ТЛ (производятся в России). Стоимость импортного препарата в несколько раз выше отечественных. А так как лекарства закупаются на бюджетные деньги и через аукционы, поставка импортного препарата в Россию стала экономически нецелесообразной. В то же время в связи отечественные производители из-за высокого спроса не успевают нарабатывать необходимый для страны объем препарата.

Минздрав Коми ведет претензионную работу в отношении поставщика, недобросовестно исполняющего свои обязательства.

Сейчас препарат находится на складе, началось его распределение по районам. Прибывшую партию разделят между федеральными льготниками. В середине августа в Коми должна прибыть еще одна партия «Темозоломида» – для региональных льготников.

*** По данным внештатного онколога Минздрава Коми Андрея Галина, в Коми средний возраст пациента с онкологическим заболеванием составляет 64 года. Об этом он рассказал на пресс-конференции, состоявшейся в конце июня 2017 года. Как сообщает «Комиинформ», по его словам, укомплектованность оборудованием онкодиспансера – 80 процентов, кадрами – не превышает 60 процентов. В 2016 году в республиканском онкодиспансере пролечились 3,5 тысячи вновь выявленных пациентов. Количество больных в регионе растет, как отметил специалист, за счет выявляемости заболевания.

«Благодаря профилактике, за последние пять лет количество пациентов с онкозаболеваниями в среднем по России выросло на 5 процентов, по Северо-Западу – на 10 процентов, а в Коми – на 20», – сообщил директор «НИИ онкологии имени Н.Петрова» Андрей Карицкий.

*** В декабре 2016 года правительство региона заявило, что в Коми готовы выделить деньги на достройку онкодиспансера. Но в инвестиционной программе на 2017-2019 годы этот проект так и не появился.

*** Темозоломид – противоопухолевый, химиотерапевтический, иммунодепрессивный препарат. Производное тетразина.

Фото с сайта pixabay.com

«КомиОнлайн»
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здоровьелекарствальготникионкология
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