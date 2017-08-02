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14:49 В Коми увеличили зарплаты педагогам дополнительного образования
В зависимости от категории у некоторых оклады вырастут вдвое.
С 1 июля текущего года увеличены размеры повышения окладов педработникам системы дополнительного образования детей: за наличие первой квалификационной категории - с 20 до 45 процентов, за наличие высшей - с 30 до 60 процентов. Это сделали в соответствии с указом президента страны, говорится в сообщении пресс-службы главы Коми.
По словам заместителя председателя правительства - министра образования, науки и молодежной политики Коми Натальи Михальченковой, заработная плата педагогов дополнительного образования детей должна быть доведена по итогам текущего года до 95 процентов, а в 2018 году - до 100 процентов от средней заработной платы учителей, которая сегодня составляет около 43 тысяч рублей. «Соответствующая работа была проведена, и уже с началом нового учебного года педработники учреждений допобразования получат ощутимую прибавку к зарплате», - сообщила Н.Михальченкова.
В соответствии с принятыми изменениями с 1 июля 2017 года заработная плата у педагогов первой категории увеличится в среднем на 21 процент, высшей категории - на 23 процента.
Фото с сайта pixabay.com
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