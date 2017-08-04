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Пятница, 04 августа 2017, 11:12
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11:12
Сыктывкарцы признались в краже запчастей для ремонта разбитой машины работодателя

Похищенное имущество стоило около 300 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Коми, по версии следствия, зимой 2017 года молодые водители-напарники лесовоза, принадлежащего крупной организации из Сыктывкара, попали в дорожно-транспортное происшествие и повредили служебный автомобиль. Зная, что на территории соседней базы припаркованы такие же машины, напарники ночью проникли туда через лаз в заборе и демонтировали с грузового автомобиля Mercedes-Benz необходимые детали, вынесли на родную базу и спрятали. Хищение зафиксировала камера видеонаблюдения, а прибывшая с оперативной группой служебная собака вывела сотрудников полиции прямо к автомобилю злоумышленников.

В ходе следствия сообщники вину признали, а похищенное имущество стоимостью около 300 тысяч рублей вернули его владельцу.

Молодые люди обвиняются в тайном хищении чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением, в крупном размере (пункт «в» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса). Дело направлено в Сыктывкарский городской суд.

Фото Игоря Соколова

«КомиОнлайн»
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Сыктывкар
Криминал
Пресс-релизы
Прокуратура КомилесовоздеталиХищение
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