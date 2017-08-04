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Пятница, 04 августа 2017, 12:02
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12:02
Около 1600 семей из Коми ежегодно тратят маткапитал на образование детей

Эти деньги можно направить на оплату общежития и посещения детского сада.

По данным регионального отделения Пенсионного Фонда России, с начала  года в Коми более одной тысячи семей направили материнский капитал на образование детей. Примерно такие же показатели наблюдались и в предыдущие годы.

Напомним, средства материнского капитала могут быть направлены на получение образования ребенком (детьми) в любом образовательном учреждении на территории России, имеющем право на оказание платных образовательных услуг. Программа, по которой обучается ребенок, должна иметь государственную аккредитацию.

Средствами материнского капитала можно оплатить также услуги детского сада по содержанию ребенка, а также проживание ребенка в студенческом общежитии.

Деньги можно использовать на обучение любого из детей в семье, когда возникает необходимость в образовании. При этом возраст ребенка на дату начала обучения не должен превышать 25 лет.

Чтобы направить маткапитал на образование детей, владельцу сертификата нужно подать заявление в управление Пенсионного фонда. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и реквизиты сертификата. Также необходимо представить заверенную образовательной организацией копию договора между владельцем сертификата и этой организацией.

При оплате проживания в общежитии нужно предъявить договор найма жилого помещения в общежитии, заключенный между владельцем сертификата и образовательной организацией, с указанием суммы и сроков внесения платы, а также справку из учреждения, подтверждающую факт проживания ребенка в общежитии.

Если средства маткапитала направляются на оплату услуг по содержанию ребенка в детском саду, нужно представить договор между детсадом и владельцем сертификата, включающий в себя обязательства организации по содержанию ребенка, а также расчет размера оплаты услуг.

Фото пресс-службы главы Коми

«КомиОнлайн»
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Коми
Общество
Пресс-релизы
Пенсионный фондМатеринский капитал
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