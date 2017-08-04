Минтруда Коми: перевод медсестер социальных учреждений в санитарки – вынужденная мера

Информация о том, что в социальных учреждениях Коми младший медицинский персонал вскоре переведут на должности санитаров, впервые прозвучала в СМИ в конце июля. Тогда об этом сообщили недовольные изменениями сотрудники Кочпонского психоневрологического интерната.

О том, что проект нормативного акта, который вносит изменения в штатное расписание, проходило общественное обсуждение с 18 по 27 июля, широко не говорили. Хотя на сайте министерства труда, занятости и социальной защиты Коми документ был опубликован.

Сотрудники Кочпонского ПНИ рассказали, что, как им объяснили, после перевода их прежние должностные обязанности сохранятся, но к ним добавится уборка помещений. Кроме того, работник, сменивший должность, потеряет льготный стаж, его отпуск сократится с 72 до 44 дней, существенно снизится заработная плата. Перевести сотрудников на новые должности планируют до 1 октября 2017 года. Только в этом интернате изменения могут коснуться 200 человек.

Затем сотрудница Ухтинского психоневрологического диспансера рассказала интернет-журналу «7х7», что перемены ждут и их учреждение. «Обязанности санитарки-мойщицы – мыть полы и вытирать пыль, это технический персонал, – рассказала она. – Там только дневная смена, в выходные и праздники выходить на работу не надо. При этом нам сказали, что будем работать как и раньше, но ведь это уже нарушение наших прав. У нас забирают опасные и тяжелые условия труда, которые дают прибавку в 35 дней к отпуску. А еще, если теперь меня ударит проживающий (в интернате есть люди с психическими отклонениями), никакой страховки я не получу. Сейчас мы ухаживаем за ними, а потом не будем иметь права даже подойти к ним, не будем работать ночами и по выходным. Кто за ними будет смотреть? Будут лежать в фекалиях и мокрые. Многих обрабатывать и обтирать надо, мыть и кормить. Одна медсестра с такой задачей не справится, у нее много работы с лекарствами и документами. Только у нас в корпусе больше 70 проживающих, за которыми нужен такой уход. Сейчас проходят ежедневные подмывания, на это у двух санитарок уходит час, раз в два дня – бритье, это тоже час. Всего у нас проживает более 500 человек, и санитарок не хватает уже сейчас. В двух корпусах есть этажи милосердия, там 30 человек, которые ни ходить, ни есть не могут».

Работники ухтинского интерната рассказали, что их заставляют подписывать уведомления, где они соглашаются на должность санитарки-мойщицы, а тем, кто не подписывает, грозят увольнением. Пока на смену должности согласилось только несколько человек.

Сотрудники РУПИ сообщили, что 29 июля они провели собрание, на котором составили обращение на имя прокурора Коми Сергея Бажутова и главы республики Сергея Гапликова.

«В Коми происходит оптимизация штата работников социальных и медицинских учреждений, – прокомментировал ситуацию адвокат Роман Койдан. – Люди в панике, они переживают не только за свои рабочие места и размеры заработной платы. Все чаще у работников возникают вопросы, а как будут жить незащищенные граждане (психически больные, лежачие), которых данные работники в буквальном смысле носят на руках, кормят, моют и так далее. Санитарки-мойщицы не смогут справляться с этим в полном объеме, да и должность подразумевает иные должностные обязанности. Правительство пытается вменить те же обязанности для санитарок, только при этом им урезают доплаты и иные льготы за вредность, а это является грубейшим нарушением законодательства. Что мы видим на самом деле? Согласно майскому указу президента №597 от 07 мая 2012 года всем работникам социальной сферы и здравоохранения должны увеличить заработные платы к 2018 году в полтора раза. Наше правительство нашло выход и из этой ситуации: оно просто понижает в должности сотрудников, а значит, и размер заработной платы этих работников будет ниже, и увеличения не предвидится. Работники, которые не согласны с проводимыми мероприятиями, вправе обратиться в суд (в течение трех месяцев после того, как они узнали о нарушении своих прав) и оспорить перевод на другую должность. Также можно обратиться в инспекцию труда либо прокуратуру для проведения проверок законности и соблюдения порядка процедуры по переводу работников на новые должности».

Оперативно в Минтруда Коми прокомментировать новый нормативный акт не смогли. Ответ «КомиОнлайн» получил 4 августа. В нем говорится, что интернаты – не медицинские, а социальные стационарные учреждения. Медицинский персонал по закону не должен заниматься уходом за людьми престарелого возраста и людьми с инвалидностью – он должен оказывать только медицинские услуги. В ведомстве решили не увольнять медсестер, а ввести в штатное расписание должность санитарки-мойщицы. «Таким образом, оказание услуг по уходу в отношении несовершеннолетних детей в учреждении [КПНИ] будет осуществляться работниками, относящимися к должностям младшего медицинского персонала (санитарка) без изменения (сокращения) численности работников и их функциональных обязанностей», – ответили в ведомстве.

Также в Минтруда заверили, что изменения должностей не повлечет сокращения финансирования фонда оплаты труда этой группы работников интернатов.

В конце письма чиновники пояснили причины нововведений: из-за вступившего в силу в 2015 году федерального закона №422 об основах соцобслуживания граждан изменился подход к его организации. Так, в социальной отрасли больше не предусмотрены профильные специальности, позволяющие ухаживать за престарелыми и инвалидами. «В связи с этим Минтруда в 2015-2016 годах обращался в Минтруда России с просьбой ввести профильную социальную специальность (профессию) по уходу за клиентами социальных стационарных учреждений. Например, специалиста по уходу за гражданами пожилого возраста (престарелыми) и инвалидами». Но положительного ответа по этому поводу в ведомство «сверху» не поступало.

На вопросы о том, как скажется реформа на зарплатах сотрудников, их отпусках, льготах, соцгарантиях, в ведомстве не ответили. Как не ответили и на вопрос, сколько медсестер числится в стационарах соцотрасли Коми, сколькие из них готовы переходить на новых условиях на новую должность, и не боятся ли в ведомстве, что в отрасли начнутся массовые увольнения, а качество оказываемого ухода заметно снизится.

Фото из группы «Государственное бюджетное учреждение РК» во «ВКонтакте» и с сайта komivoi.ru