КомиОнлайн

Новости

Пятница, 04 августа 2017, 15:51
  • 208
  • 0
  • 1

15:51
Минздрав обозначил предел ожидания медпомощи пациентом

В случае нарушения сроков следует обращаться к страховщику.

Максимальные сроки ожидания приема специалистов и проведения различных анализов прописаны в программе государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, например, врач-терапевт должен принять пациента в срок, не превышающий 24 часа с момента обращения, врач-специалист - в течение двух недель.

Лабораторные исследования и большинство инструментальных исследований также должны быть проведены в течение двух недель. А вот такую сложную диагностику, как компьютерная и магнитно-резонансная томография, по полису ОМС можно ждать в течение месяца, но не более.

Если эти сроки нарушаются или если пациент не знает, сколько необходимо ждать того или иного исследования, то, как советует Минздрав, необходимо сразу же обращаться к сотрудникам страховой медицинской организации, в которой застрахован пациент.

Ранее издание опубликовало материал, в котором говорится, что после вступления в силу закона о телемедицине с 1 января 2018 года, станет возможным получить консультацию, рецепт или выписку из истории болезни, не посещая поликлинику. Будут разработаны специальные приложения для мобильных устройств, а также на сайтах медучреждений появятся специальные формы для видеоконсультаций. Появление современных технологий должно очень сильно выручить жителей небольших населенных пунктов, у которых нет в шаговой доступности медучреждений.

Фото пресс-службы Минздрава Коми

«КомиОнлайн»
Версия для печатиВерсия для печати
Москва
Общество
Социум
медпомощьсрокителемедицина
Поделиться:
Если вы заметили смысловую, орфографическую, стилистическую или другую ошибку на этой странице, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter. Выделенный текст будет автоматически отослан редактору.
Реклама
comments powered by HyperComments
Реклама

Видеовзгляд

Реклама
Реклама

Календарь

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Август 2017
 
Реклама
comments powered by HyperComments

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА №ФС77-58855, выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комуникаций, 28.07.2014

© ООО «Медиа системы», 2006–2017.

При использовании материалов сайта обязательна ссылка на источник. Не предназначено для лиц моложе 18 лет

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика