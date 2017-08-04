Минздрав обозначил предел ожидания медпомощи пациентом

Максимальные сроки ожидания приема специалистов и проведения различных анализов прописаны в программе государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, например, врач-терапевт должен принять пациента в срок, не превышающий 24 часа с момента обращения, врач-специалист - в течение двух недель.

Лабораторные исследования и большинство инструментальных исследований также должны быть проведены в течение двух недель. А вот такую сложную диагностику, как компьютерная и магнитно-резонансная томография, по полису ОМС можно ждать в течение месяца, но не более.

Если эти сроки нарушаются или если пациент не знает, сколько необходимо ждать того или иного исследования, то, как советует Минздрав, необходимо сразу же обращаться к сотрудникам страховой медицинской организации, в которой застрахован пациент.

Ранее издание опубликовало материал, в котором говорится, что после вступления в силу закона о телемедицине с 1 января 2018 года, станет возможным получить консультацию, рецепт или выписку из истории болезни, не посещая поликлинику. Будут разработаны специальные приложения для мобильных устройств, а также на сайтах медучреждений появятся специальные формы для видеоконсультаций. Появление современных технологий должно очень сильно выручить жителей небольших населенных пунктов, у которых нет в шаговой доступности медучреждений.

Фото пресс-службы Минздрава Коми