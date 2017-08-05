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Суббота, 05 августа 2017, 03:05
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03:05
В Воркуте опрокидывание внедорожника привело к гибели человека

Имеются пострадавшие.

ДТП произошло 4 августа около 22:20 на технологической дороге между поселком Воргашор и шахтой «Воргашорская». По сообщению пресс-службы управления ГИБДД МВД по Коми, в результате опрокидывания автомобиля УАЗ «Патриот» погиб человек. Также имеются пострадавшие. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

*** Как показывает статистика, на дорогах региона погибают чаще в вечернее время после рабочего дня. В прошлом году в Коми произошло 1095 ДТП, в которых 101 человек погиб, а 1500 получили травмы различной степени тяжести. По сравнению с 2015 годом, число зарегистрированных аварий с пострадавшими снизилось на 18, а число погибших в них уменьшилось на 24 человека. Такая низкая цифра по погибшим в авариях достигнута в республике впервые за всю историю статистических наблюдений. Наибольшее количество происшествий случилось в субботу. Больше всего людей погибло во вторник.

Информация обновляется

Фото ГУ МЧС по Коми

«КомиОнлайн»
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Воркута
Происшествия
Социум
ДТПУАЗуазикОпрокидывание
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