Вертикальная скамейка, тротуары с уклоном и брусчатка под стать граниту: как благоустраивают Сыктывкар в этом году

В 2017 году в Сыктывкаре приступили к реализации проекта «Формирование благоприятной городской среды». Общий объем финансирования – 177,72 миллиона рублей. В проекте было выделено два направления: благоустройство дворов и благоустройство общественных территорий. Промежуточные итоги реализации проекта на общегородской планерке 8 августа подвел начальник управления ЖКХ Сыктывкара Александр Гонтарь.

Дворы

На ремонт дворов по программе в 2017 году поступило 78 заявок, но благоустроить в этом году удастся лишь 52 двора. Те, кто не попал в программу этого года, могут пройти в нее позже (с 2018-го по 2022 год). По каждой территории общественной комиссией был утвержден дизайн-проект, который прошел обсуждение с жителями ближайших домов. Все замечания детально рассмотрели и постарались учесть.

«Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжих частей и тротуаров с заменой бордюрного камня будет проведен во всех 52 дворах. Более чем в 20 собственники захотели заменить обычные светильники на энергосберегающие и установить скамейки и урны. В Эжве в одном из дворов будет установлена детская площадка», - рассказал А.Гонтарь.

Двор по улице Печорской, 16. До и после ремонта

По мере готовности смет, организуют электронные аукционы на проведение работ. По всем семи этапам (пять – город, два – Эжва) объявлены конкурсы. На 1 августа было заключено пять муниципальных контрактов. В Эжве завершили асфальтировать семь дворов, еще в пяти – работы подходят к концу. По второму, третьему, четвертому этапам подрядчик приступит к выполнению работ во второй декаде августа. Несмотря на то, что работы в 17 дворах Сыктывкара окончены, подрядчик продолжает работать – устранять замечания технадзора.

Начальник управления ЖКХ Сыктывкара пояснил «КомиОнлайну»: «Например, не везде уложить асфальт может техника – банально бывает негде развернуться. Тогда асфальт кладут вручную. Иногда он проседает. В таких случаях мы просим поправить эти участки, - рассказал А.Гонтарь. – Также мы указывали дорожникам на то, что не везде были сделаны съезды с тротуаров для маломобильных групп населения и мам с колясками. Эти недочеты также учитываются и исправляются».

Главный архитектор Сыктывкара Владимир Рунг уточнил, что сложности возникают из-за того, что сроки реализации программы достаточно короткие, а процесс разыгрывания контрактов длительный. Чтобы уложиться в отведенное время, дворы ремонтируются без специально разработанных четких проектов, с указанием всех деталей, вроде плавных спусков с тротуаров.

А.Гонтарь отметил, что во дворах производится не капитальный, а текущий ремонт. Но и тротуары, и дворовые дороги делают так, чтобы они находились под уклоном, и на них не образовывались лужи.

Мичуринский парк

По словам руководителя управления ЖКХ города, один из основных объектов по благоустройству общественных территорий Сыктывкара в этом году – Мичуринский парк. «Наша задача – придать ему индивидуальность, создать запоминающийся образ. Мы, помимо восстановления сети дорожек, планируем обустроить в нем входную зону, заменить и установить малые архитектурные формы и декоративные элементы, установить информационные стенды. В нем появятся детские игровые зоны, зоны отдыха, площадка для выгула собак, стационарный туалет».

В.Рунг добавил, что помимо стандартных арт-объектов, скамеек и урн жителей Сыктывкара ожидает сюрприз – установка вертикальной лавочки. Облокотившись на нее, можно любоваться видом на парк. «Мы переживали, когда выбирали такой необычный объект – примут ли его, поймут ли. Также есть опасения, что до него быстро доберутся вандалы и что-нибудь напишут. Но город нужно приучать к культуре», - уверен главный архитектор города.

Электронный аукцион по благоустройству Мичуринского парка уже разыгран, подрядчик определен. Работы начнутся в ближайшее время.

Несмотря на это на брифинге мэр Сыктывкара Валерий Козлов выразил опасения, что из-за Мичуринского парка город рискует не уложиться в сроки реализации программы (до 1 января 2018-го). «Но подрядчик говорит, что мы успеем», - сказал он.

Коммунистическая улица и бульвары

Помимо Мичуринского парка в этом году в городе занялись благоустройством десяти объектов: Кировского парка, двух бульваров и семи пешеходных зон. На бульварах и пешеходных зонах запланированы укладка брусчатки, установка урн и скамеек, озеленение.

Особое место отведено благоустройству одной из центральных улиц - Коммунистической. Подрядчик уже приступил к выполнению работ. У памятника Куратову на Театральной площади старый разрушающийся бетон меняют на брусчатку. По словам В.Рунга, она подчеркивает торжественность площади и лучше сочетается с гранитом на постаменте. Кстати, гранитная облицовка также будет восстановлена.

Тротуары на этом участке укладывают свежим асфальтом. «В СМИ появилась информация, что подрядчик уложил асфальт, а затем снова начал снимать верхний слой. Звучала версия, что администрация тратит бюджетные деньги. Это не так, - заверил А.Гонтарь. – Мы заметили шов на свежеуложенном асфальте. Это никак не сказалось бы на качестве тротуара, но так как это знаковое место, мы потребовали у подрядчика это исправить. Этим он и занялся и, хочу отметить, за свой счет».

Синим цветом выделены реконструируемые участки тротуара

Также асфальт заменят на тротуаре у «кольца», в районе бывшего магазина «Универсам». Там в ходе реконструкции было выполнено понижение водопроводной камеры, позволившее расширить пешеходную зону.

Синим цветом выделены реконструируемые участки тротуара

В следующем году работы по благоустройству улицы Коммунистической будут продолжены.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Сыктывкара