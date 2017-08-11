Строительство, транспорт и образование в Коми потеряли кадры

Комистат подвел итоги федерального наблюдения за движением работников во втором квартале 2017 года, а также опубликовал данные за все первое полугодие. Обследованием были охвачены 261,5 тысячи занятых, в то время как трудовые ресурсы региона оцениваются в 451 тысячу человек: дело в том, что за рамками наблюдения оказались малое предпринимательство и организации и предприятия с численностью до 15 человек.

Тем не менее на основе этого показателя можно проследить динамику. В 2013 году списочный состав работников составлял 296,6 тысячи человек, в 2014-м – 291,5 тысячи, в 2015-м – около 280 тысяч. За 2016 год число работников сократилось до 267 тысяч, а к середине 2017 года – до 261 тысячи.

При этом незначительно увеличилось количество уволенных и принятых на работу жителей Коми: в первом полугодии 2016-го таковых было 69,4 тысячи человек, в январе-июне 2017-го – 69,9 тысячи.

Из общего числа более 1,6 тысячи человек потеряли работу в связи сокращениями, ушли по собственному желанию 21,2 тысячи работников. Годом ранее распределение было следующим: 1,7 тысячи сокращенных и 21,6 тысячи ушедших добровольно.

Заметные кадровые потери понесли строительство, транспорт, связь, финансы, образование и культура. Рост работников наблюдался в госуправлении, науке, обрабатывающих производствах.

Принято работников Выбыло работников Всего за 1-е полугодие 32 783 37 117 Сельское и лесное хозяйство, рыболовство, рыбоводство 599 558 Добыча полезных ископаемых 4 305 4 315 Обрабатывающие производства 2 964 2 726 Обеспечение электроэнергией, газом и паром 1 851 1 865 Водоснабжение, утилизация отходов, ликвидация загрязнений 289 314 Строительство 2 270 3 507 Оптовая и розничная торговля 1 916 1 981 Транспортировка и хранение 3 002 5 323 Гостиницы и общепит 265 288 Связь 321 479 Финансовая и страховая деятельность 513 755 Операции с недвижимым имуществом 688 656 Наука и техническая деятельность 2 030 1 639 Административная деятельность 469 795 Госуправление, обеспечение безопасности, социальное обеспечение 2 994 2 679 Образование 4 834 5 332 Здравоохранение и предоставление соцуслуг 2 702 2 933 Культура, спорт, развлекательная деятельность 668 867 Предоставление прочих видов услуг 103 105

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