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16:16 Строительство, транспорт и образование в Коми потеряли кадры
За полгода организации в республике сократили штаты на 4,5 тысячи работников.
Комистат подвел итоги федерального наблюдения за движением работников во втором квартале 2017 года, а также опубликовал данные за все первое полугодие. Обследованием были охвачены 261,5 тысячи занятых, в то время как трудовые ресурсы региона оцениваются в 451 тысячу человек: дело в том, что за рамками наблюдения оказались малое предпринимательство и организации и предприятия с численностью до 15 человек.
Тем не менее на основе этого показателя можно проследить динамику. В 2013 году списочный состав работников составлял 296,6 тысячи человек, в 2014-м – 291,5 тысячи, в 2015-м – около 280 тысяч. За 2016 год число работников сократилось до 267 тысяч, а к середине 2017 года – до 261 тысячи.
При этом незначительно увеличилось количество уволенных и принятых на работу жителей Коми: в первом полугодии 2016-го таковых было 69,4 тысячи человек, в январе-июне 2017-го – 69,9 тысячи.
Из общего числа более 1,6 тысячи человек потеряли работу в связи сокращениями, ушли по собственному желанию 21,2 тысячи работников. Годом ранее распределение было следующим: 1,7 тысячи сокращенных и 21,6 тысячи ушедших добровольно.
Заметные кадровые потери понесли строительство, транспорт, связь, финансы, образование и культура. Рост работников наблюдался в госуправлении, науке, обрабатывающих производствах.
|
|
Принято работников
|
Выбыло работников
|
Всего за 1-е полугодие
|
32 783
|
37 117
|
Сельское и лесное хозяйство, рыболовство, рыбоводство
|
599
|
558
|
Добыча полезных ископаемых
|
4 305
|
4 315
|
Обрабатывающие производства
|
2 964
|
2 726
|
Обеспечение электроэнергией, газом и паром
|
1 851
|
1 865
|
Водоснабжение, утилизация отходов, ликвидация загрязнений
|
289
|
314
|
Строительство
|
2 270
|
3 507
|
Оптовая и розничная торговля
|
1 916
|
1 981
|
Транспортировка и хранение
|
3 002
|
5 323
|
Гостиницы и общепит
|
265
|
288
|
Связь
|
321
|
479
|
Финансовая и страховая деятельность
|
513
|
755
|
Операции с недвижимым имуществом
|
688
|
656
|
Наука и техническая деятельность
|
2 030
|
1 639
|
Административная деятельность
|
469
|
795
|
Госуправление, обеспечение безопасности, социальное обеспечение
|
2 994
|
2 679
|
Образование
|
4 834
|
5 332
|
Здравоохранение и предоставление соцуслуг
|
2 702
|
2 933
|
Культура, спорт, развлекательная деятельность
|
668
|
867
|
Предоставление прочих видов услуг
|
103
|
105
Фото с сайта pixabay.com
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