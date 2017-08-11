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Пятница, 11 августа 2017, 16:16
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16:16
Строительство, транспорт и образование в Коми потеряли кадры

За полгода организации в республике сократили штаты на 4,5 тысячи работников.

Комистат подвел итоги федерального наблюдения за движением работников во втором квартале 2017 года, а также опубликовал данные за все первое полугодие. Обследованием были охвачены 261,5 тысячи занятых, в то время как трудовые ресурсы региона оцениваются в 451 тысячу человек: дело в том, что за рамками наблюдения оказались малое предпринимательство и организации и предприятия с численностью до 15 человек.

Тем не менее на основе этого показателя можно проследить динамику. В 2013 году списочный состав работников составлял 296,6 тысячи человек, в 2014-м – 291,5 тысячи, в 2015-м – около 280 тысяч. За 2016 год число работников сократилось до 267 тысяч, а к середине 2017 года – до 261 тысячи.

При этом незначительно увеличилось количество уволенных и принятых на работу жителей Коми: в первом полугодии 2016-го таковых было 69,4 тысячи человек, в январе-июне 2017-го – 69,9 тысячи.

Из общего числа более 1,6 тысячи человек потеряли работу в связи сокращениями, ушли по собственному желанию 21,2 тысячи работников. Годом ранее распределение было следующим: 1,7 тысячи сокращенных и 21,6 тысячи ушедших добровольно.

Заметные кадровые потери понесли строительство, транспорт, связь, финансы, образование и культура. Рост работников наблюдался в госуправлении, науке, обрабатывающих производствах.

 

 Принято работников

 Выбыло работников

Всего за 1-е полугодие

32 783

37 117

Сельское и лесное хозяйство, рыболовство, рыбоводство

599

558

Добыча полезных ископаемых

4 305

4 315

Обрабатывающие производства

2 964

2 726

Обеспечение электроэнергией, газом и паром

1 851

1 865

Водоснабжение, утилизация отходов, ликвидация загрязнений

289

314

Строительство

2 270

3 507

Оптовая и розничная торговля

1 916

1 981

Транспортировка и хранение

3 002

5 323

Гостиницы и общепит

265

288

Связь

321

479

Финансовая и страховая деятельность

513

755

Операции с недвижимым имуществом

688

656

Наука и техническая деятельность

2 030

1 639

Административная деятельность

469

795

Госуправление, обеспечение безопасности, социальное обеспечение

2 994

2 679

Образование

4 834

5 332

Здравоохранение и предоставление соцуслуг

2 702

2 933

Культура, спорт, развлекательная деятельность

668

867

Предоставление прочих видов услуг

103

105

Фото с сайта pixabay.com

Игорь Соколов
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КомиСыктывкар
Экономика
Делу время
рабочие местазанятостьсокращениякадровые потери
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