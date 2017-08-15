Продолжительность жизни в России превысила 72 года

Средняя продолжительность жизни в России впервые составила 72,4 года. Об этом заявила вице-премьер Ольга Голодец. В аппарате вице-премьера «Российской газете» уточнили эти показатели.

По итогам первого полугодия продолжительность жизни в России составила 72,4 года. «По сравнению с 2016 годом она увеличилась на полгода», - уточнила вице-премьер. По ее мнению, главный фактор, который обеспечил достижение этого показателя, - системная работа по снижению смертности, сообщает издание. В частности, по итогам первых шести месяцев 2017 года она сократилась с отметки в 13,2 человека до 12,9 на одну тысячу человек.

Между тем эксперты считают, что в стране еще есть резервы для дальнейшего роста продолжительности жизни. Есть масса сюжетов, которые могли бы увеличить данный показатель, рассказал «Российской газете» заведующий Центром анализа социальных программ и рисков Института социальной политики НИУ «Высшая школа экономики» Сергей Смирнов: «Это занятия спортом, фитнесом и чем угодно». Но есть еще одна важная деталь. Нужно решить проблему перераспределения между городом и селом. «В городе возможностей для продления жизни больше, - поясняет он. - Но надо подтягивать село, строя, например, оздоровительные центры с приемлемыми ценами».

*** Этим летом СМИ опубликовали статью биологов из Университета Макгилла, которые считают, что предела продолжительности человеческой жизни не существует.

Фото Владилена Олофинского